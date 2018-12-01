關懷盃》第一次為植物人擦乳液 職棒球員：很震撼！

2018年12月01日 18:35 中時電子報 鍾亞芳 /台東報導 /台東報導

不只關懷基層棒球，今天（1日）原棒協理事高國慶率領會員陽耀勳、王躍霖、潘彥廷、鄭鎧文、楊岱均等6位球員關懷創世基金會植物人，6位球員不只展現體貼細心一面為植物人擦乳液，更穿上圍裙洗手作羹湯。

創世基金會為台灣唯一專門照顧植物人的社會福利機構，原棒協會員身體力行實踐公益，參與關懷植物人的行動，把創世「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念宣揚出去。

第一次照顧植物人的職棒球員們，在工作人員的說明之下，以不甚熟練的動作，溫柔地為院民按摩還有加油打氣。潘彥廷說明，「因為他們的皮膚比較容易乾，所以要塗多一點。」

其中有位年輕的院民浩然，本身也喜歡棒球，因此他的媽媽特別在球員的面前，對兒子喊話加油：「哥哥都來看你了，希望你趕快好起來。」幫浩然塗抹乳液的王躍霖，感慨地說：「一踏進房間，看到他們的時候很震撼，又看到他們的家人在這邊，也覺得很不捨，希望他們能趕快醒過來。雖然他（浩然）沒辦法跟我說話，但是眼睛一直盯著我和（陽）耀勳，好像很激動，我想他感受到了。」

不僅探訪植物人，球員們還踏進廚房，換上可愛的圍裙，親手準備食材，為院民製作流質食物。只見他們手忙腳亂地處理食材，不時互虧為安養院增添笑聲與活力，陽耀勳削完紅蘿蔔皮再行切塊，高國慶與王躍霖清洗生菜，楊岱均、鄭鎧文和潘彥廷則負責榨汁攪拌，為院民準備心意滿滿的晚餐。

最後，6人更親筆寫下對院民的祝福卡片，懸掛在聖誕樹上，原棒協及本屆關懷盃的「關懷大使」—舉重女神郭婞淳，邀請社會大眾齊做公益、籌募擴建相關經費。近期台東分院也舉辦釋迦義賣活動，一齊把愛傳得更遠、更廣。

(中時電子報)