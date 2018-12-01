我們回來了！ 延青出沒聯絡網織成計畫成果發表會

延平鄉布農族青年返鄉，以音樂會告訴鄉親：我們回來了。（延青提供）

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由台東縣延平鄉青年主導，結合布農族青年的創意與活力的「赤裸裸草地音樂會」，於11月30日晚間於延平鄉青年創業基地舉行，青年期望藉此告訴家鄉「我們回來了」，同時也對外宣佈，延平鄉正在以多元的方式，成功力挽原鄉人才流失的狂瀾。

活動的設計除結合延平在地青年發想的創意，共同攜手企劃推動之外，也期望透過音樂會形式的辦理，展現這一年來延平青年們創業成果、文化才藝的展現。這場不同於以往、由延平青年一手打造的創意布農族音樂會，不僅帶給延平鄉耆老及前輩們活力與驚喜。

「人口外流」是台灣鄉村典型的現況，尤其以花東原住民的鄉鎮更為嚴重，2年前，自己也是返鄉青年的延平鄉公所承辦農觀課閻志瑋回到了台東縣延平鄉，訪談延平在地的青年時感嘆：「其實這一切有跡可循，畢竟工作機會少、薪資不高、生活可能有點無聊，左思右想還真的沒有留在原鄉的理由」。

有鑑於此，延平鄉公所向內政部營建署城鄉發展分署爭取「台東縣延平鄉延青出沒聯絡網織成計畫」，用貼近在地日常的布農部落聚會方式，讓青年開始靠近、接觸，透過「烤肉會」的辦理，提高青年參與願意，進行在地人才盤點與串連。

閻志瑋表示，經歷了2年的醞釀及焠鍊，未來延青們將再持續發揮創意與專長，以延平為根，攜手朝著夢想前進，歡迎大家來訪延平，與青年們互動，一起見證「延青出沒」為延平創造的部落奇蹟。

(中時 )

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