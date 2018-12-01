314件網拍詐騙 臉書占一半 警公布「臉書假廣告受騙自救法則」

林女在臉書看到1則「夾背式超大型行動電源15000mAh」廣告，事後收到的卻是假貨。(林郁平翻攝)

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臉書上常有廣告標榜「價格低廉」、「7天鑑賞期不滿意包退」、「可貨到付款」，且網頁上還有大大的計時器限時搶購，讓消費者心動不已。165反詐騙諮詢專線統計11月間全台「假網拍詐騙」共314件，從臉書廣告或臉書社團購買，卻未收到貨或收到假貨就占一半。刑事局為教導民眾各種網路詐騙關鍵字，自11月28日起至12月3日止，結合107年資訊月台北場防護網路安全專區，設攤宣導反詐騙。

高雄市一名28歲林姓女子，上月中在滑臉書時看到1則「夾背式超大型行動電源15000mAh」廣告，廣告頁面宣稱原價8999元的夾背式行動電源竟限時特價998元，加價300元再得一個，網站還註明「免郵配送、7天鑑賞期、貨到付款」，旁邊還有倒數計時器，林女越看越心動便下訂了2個。3天後林小姐收到包裹，沒想到收到的卻是普通的小容量行動電源，林女欲開啟網頁聯絡客服退貨，才發現網站上根本沒有客服電話與地址。

刑事局提醒民眾，遇到在臉書假廣告購物收到假貨的情形，若假廣告網頁無申訴電話，不要因此自認倒楣，7天內應保持商品的完整，循寄送包裹上的貨運公司或物流公司，至官網申請退貨，請貨運公司或物流公司前來收回包裹並辦理退費，若貨運公司或物流公司不願協助退貨，可向交通部及關務署反應，要求發函貨運公司或物流公司積極辦理，循此管道的消費者大多能拿回退款。

刑事局多次與臉書開會商討假網拍在臉書詐騙泛濫情形，呼籲：「臉書是社群軟體，用以親友間的感情聯繫，而非購物平台，請民眾避免受臉書廣告吸引而購物。」亦與臉書公司介接，針對民眾報案的假廣告頁面，每周彙整交由臉書公司將該頁面下架，至10月底止已成功下架353組，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

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