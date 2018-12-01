吳音寧選立委好嗎？蔡英文：我現在不是黨主席

2018年12月01日 19:30 中時 吳敏菁

北農前總經理吳音寧下台後，引發各種檢討面象，仍是波蕩漾，包括吳音寧的去向也引起關心，總統蔡英文下午赴彰化出席黨內選後座談檢討會，有媒體場外詢問「總統，讓吳音寧選立委好不好？」蔡英文微笑，稍緩了腳步，右手貼在胸前說「我現在不是黨主席了！」

今天座談會，蔡英文指出，除了黨部、行政院也正在進行檢討，下一步就會進行人事調整。座談會發言踴躍，將敗選主要歸咎於一例一休、公投綁大選、同婚議題等，得罪宗教團體、農民，使得分裂的民進黨支持者敗給團結的國民黨。

蔡英文選後座談會已巡迴各縣市舉辦，昨天來到彰化縣，縣長、主委、立委、縣黨部執、評委和縣議員、鄉鎮市長候選人、後援會幹部等共30多人發言。

魏明谷首先向抱歉沒有達到連任目標，感謝全黨上下全力輔選，也感謝縣府團隊努力，讓4年執政，建設一一到位，並鼓舞不要灰心，承諾還是會留在地方，「縣長沒做，服務照做」。緊接著2020年總統大選，還是會認真輔選、貼近民意。

蔡英文表示舉辦座談會就是希望了解這次選舉沒有成功的理由在哪裡？行政院也在檢討，等待整體檢討完後，下一步就會進行人事調整，目前先凝聚共識，順利產生下一階段所需要的黨主席。

彰化縣黨部主委邱建富指出，未來將定期舉辦座談會聽取基層聲音，26鄉鎮市都設聯絡處，擴大組織在基層做組訓、紮根，就彰化縣的狀況，大家還是對蔡英文總統有信心。

(中時 )