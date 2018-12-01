為何專挑鹹酥雞攤雞排請？宅神理由讓大家好感動

「宅神」朱學恒實現諾言，於今日高雄各地雞排攤廣發雞排免費請民眾吃 (圖／本報資料照)

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中時電子報

今天12月1日禮拜六，也是「宅神」朱學恒實現諾言送雞排的日子，朱學恒還自掏腰包加碼到2萬4千片，造成高雄各地鹹酥雞攤大排長龍，連韓國瑜晚間都到林園發雞排，引起民眾包圍。但為何要挑鹹酥雞攤呢？朱學恒說「因為這些攤商才是台灣底層最猛的生命力」。

朱學恒在臉書表示：「為什麼挑雞排攤鹽酥雞的攤位？因為這些攤商才是台灣最底層最生猛的生命力，他們颳風下雨都要擺攤，他們是情侶創業，他們是學生出來闖蕩，他們是夫婦一起打拼，他們是朋友一起努力；只有讓他們賺了大錢，這正向的影響力才會涓滴向外，流向整個社會，他們賺了大錢，才願意生小孩，才願意投資開分店，才願意買更多設備，才願意買更多雞胸肉，雞農也才會賺大錢，雞農賺錢了，才會養更多雞，飼料商才會賺錢，等等等等~~~~而有一天他們賺大錢了，大家才會賺大錢。」

朱學恒接著說世界各國都沒有台灣這種炸雞排，不知道當初台灣哪位天才發明把又乾又澀的雞胸肉拍平裹粉油炸，結果變得多汁又嫩，這才真的是台灣人性格的台灣土產，因此希望大家來品嘗。

朱學恒也邀請陳其邁一起來吃，他說自己不是要亂，是真的要請客，不論支持誰，雞排是中性、沒有立場之別，吃雞排是吃對未來的期許、改變的期待。

不少網友笑稱：「高雄市觀光局長就是你了」、「乾脆訂立12月1日雞排節」、「看到你的理由真的感動」、「鹹酥雞攤那段說的真的太棒了」。

(中時電子報)

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