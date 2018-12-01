壯遊歐洲免費：歐盟送18歲年輕人萬張歐洲通票

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據德國之聲中文網1日報導，所有年滿18歲的歐盟公民都可以申請參加「發現歐盟」（DiscoverEU）旅遊項目，參與者可以免費乘坐火車、渡輪以及公車，但食宿費用需要自理。今年夏季，歐盟就曾向18歲年輕人贈送1.5萬張歐洲通票（Interrail），現在贈票活動進入第二輪，所有年滿18歲者都可以在12月11日前提出申請。

這一旅遊項目旨在幫助年輕人開闊眼界。這一創意最初由一些活躍人士提出，他們建議每一位歐盟公民年滿十八歲時，都應獲得一份歐洲通票作為禮物，以方便他們瞭解歐洲大陸不同的風土人情。參與者則應透過社交媒體或在學校做報告的方式，講述他們的親身經歷。申請者必須在2018年12月31日前年滿十八歲。

今年夏季的第一輪贈票活動中，共有10萬人提出申請，最終一萬五千名幸運兒如願以償，獲得了免費的歐洲通票。歐盟青年教育文化專員那沃拉斯奇（Tibor Navracsics）表示，「我們從參與者那裡聽到了很多令人欣喜的經歷。現在更多的年輕人也能獲得同樣的機會，我為此非常高興。」

歐盟執委會計劃大規模地擴展這一旅行項目。如果獲得歐洲議會及各成員國的批准，2021年至2027年期間，該項目有望獲得七億歐元資金，這樣屆時就可以讓150萬年輕人參與這一項目。

歐洲通票Interrail是遊覽歐洲最惠而不費的方式，廣受歐洲背包客青睞，依有效期限長短和適用國家多寡，售價通常介於20歐元（22美元）至400歐元（450美元）之間。

(中時 )

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