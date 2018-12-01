小英談彰化立委補選 民進黨人選已呼之欲出？

民進黨中執委林益邦經營鹿港永樂酒店，端出地方特色美食。（吳敏菁攝）★喝酒過量，有礙健康！

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鹿港鎮長黃振彥，參加選後座談。（吳敏菁攝）
前文化局長陳文彬參加選後座談。（吳敏菁攝）

彰化縣第1選區立委補選，國民黨因有意參選眾多傷腦筋，民進黨人選也很多，1日蔡英文總統到彰化座談，會中討論，確定不辦初選，由中央徵召最「強」的人選，彰化縣黨部主委邱建富接受媒體採訪表示，著眼人力、財力和續航力等考量，中執委林益邦呼聲最高。

這屆彰化縣立委選舉，民進黨攻下3席，國民黨王惠美保住唯一第1選區，王惠美這次轉戰縣長勝選，立委補選國民黨不僅志在必得，還有不能輸的壓力。

盡管如此，民進黨並不放棄「逆襲」的機會，彰化縣黨部主委邱建富表示，浮出檯面有中執委林益邦，鹿港鎮長黃振彥、議員林士堅和前文化局長陳文彬等。此外，吳音寧、魏明谷戶籍不在區內，也有人提出，魏明谷明確表示不會。

邱建富表示，座談會凝聚共識，這次推出人選，不緊得條件好，人力、財力都要強，因為緊接著又要面臨第2次選舉，當前整體外在環境對民進黨又不利，是艱難的挑戰。

邱建富也透露，目前中執委林益邦呼聲最高，他曾是國民黨員，在國民黨內有拿下5萬選票的實力，再加上選區內，綠營支持者超過6萬票，就算保守打8折，以該選區8萬多票能當選，相對的勝選機率高。

林益邦是前國民黨立委林進春和立委陳秀卿的兒子，母親往生，2012年未獲國民黨提名，以無黨參選第1選區立委落敗，爾後投入民進黨，2016爭取民進黨提名參選立委初選失利，目前擔任鹿港永樂酒店董事長。

邱建富強調，中央徵召大原則不變，不辦初選，人選不必然是下屆立委參選人，除非勝選，目前民進黨團結都不一定贏，若再辦初選，「那就真的不用玩了。」

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(中時 )

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