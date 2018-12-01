南化中小學聯合運動會 6校同樂

南化區6校聯合運動會，1日在南化國中熱鬧登場。（劉秀芬攝）

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南化區6校聯合運動會瑞峰國小街舞表演，一到六年級7人一起上場。（劉秀芬攝）

台南市南化區6校聯合運動會，1日早上在晴朗的天氣下於南化國中熱鬧登場，今年首次由關山里的超迷你瑞峰國小主辦，除了開幕表演活動、趣味競賽、運動競技，還邀請家齊女中、樹人醫護管理專科學校帶來科學營、日本文化體驗。

因為偏鄉人口老化、少子化問題嚴重，南化區中小學生人數愈來愈少，多年來南化國中、南化國小、北寮國小、西埔國小、玉山國小、瑞峰國小都是舉辦聯合運動會，南化國中也難得一次湧進600多名師生、家長同樂。

今年的主辦學校是超迷你的瑞峰國小，學生包含幼兒園僅有21人，加上教職員只有45人。校長莊蓉芷說，今年首次主辦，非常感謝各學校提供經驗伸出援手，也讓學生學習到互助合作精神。今年運動會也在西埔國小、北寮國小校長張羅下，首次搭遮陽帳棚，讓師生、家長有舒適的休息區。

運動會開始前，各校也帶來精采表演，有北寮國小舞龍、南化國小武術、玉山國小獨輪車、南化國中戰鼓、瑞峰國小街舞、西埔國小舞蹈表演、五校聯合功夫扇表演，還特別邀請永康忘憂草手語隊帶來輕快的表演。

最特別的是，今年還邀請家齊女中科學服務社帶來假日科學體驗活動，樹人醫護管理專科學校帶來日本童玩、浴衣體驗。除了動態活動，還有劉老師文化工作室協助的小朋友「畫我家鄉」靜態生態文化創作展。

(中時 )

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