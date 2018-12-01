曹雅雯歡慶32歲 做了這項創舉

2018年12月01日 19:45 中時 蔡琛儀

曹雅雯昨晚舉辦生日音樂會。(時代創藝提供)

曹雅雯11月30日歡慶32歲生日，並在高雄舉辦個人首場的生日Live演唱會，她故意挑選這個場地，為的就是可以近距離的跟支持她的粉絲有最直接的互動，現場共有約400人一起同樂，曹雅雯的爸爸與媽媽也到場力挺女兒的演出。而她為了這次的生日音樂會，特地把指甲剪短，是她近10年來指甲最短的一次。

曹雅雯以法文歌〈mon homme〉(愛上我吧)做強勢開場，英文、國語、台語的歌單一首也沒有少，一次以四種語言呈現給歌迷，現場粉絲除了很開心聽到她Live演唱的功力外，也搶先聽到即將推出的專輯中的兩首歌曲〈小說〉與〈值得愛〉。曹雅雯重拾學生時期吉他社生疏的琴藝，在現場用吉他自彈自唱〈台南人〉給粉絲們聽，以安可曲〈感謝〉，謝謝爸爸、媽媽多年來的苦心栽培與陪伴。

整場音樂會約兩個半小時，這次的歌單曹雅雯驕傲的說：「我這次的歌單可是走向國際化！」曹雅雯也自曝自己的開嗓方式就是喝「含糖」的冰紅茶或冰啤酒。

經紀公司特別準備了大壽桃幫她慶生，希望她的新專輯跟桃子一樣「討人喜歡」，每到產季就讓人引頸期待，曹雅雯看到這麼大的壽桃也逗趣的說：「不知道切開裡面會不會有桃太郎？」曹雅雯回想起自己剛出道時，因為不擅長與人相處，常常會被批高傲或不懂禮貌，她感謝不放棄她的公司與經紀人，也感謝粉絲一直以來的支持。

(中時 )