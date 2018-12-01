SBL》單洋將也贏不了？台銀慘遭裕隆逆襲

裕隆前鋒郭昭男交出生涯首次雙十數據。(中華籃協提供)

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中時電子報
裕隆洋將桑尼仍因腳踝扭傷缺陣。(中華籃協提供)

裕隆納智捷再次展現他們本土戰力的堅強！儘管桑尼仍因腳踝扭傷缺陣，裕隆仍靠泰瑞狂轟37分，「阿男」郭昭男也摘生涯首次雙十，最後以83比76逆轉擊敗擁有雙洋將的台銀，這是本季首次出現僅剩單洋將球隊仍能贏球的結果。

整場比賽的勝負關鍵點，出現在第3節還剩1分45秒，上半場被吹1次違反運動道德犯規的史密斯，因為不斷大聲跟裁判抗議尺度，換回1次技術犯規，直接遭到驅逐出場，隨後兩隊呈現單洋將對決，裕隆本土戰力當然佔上風。

「今天我們打起來比較團結，雖然我用兵保守，卻因史密斯被趕出場帶來幫助，」裕隆執行教練李啟億表示，「泰瑞能拿那麼高分，是他本來就具得分爆炸力，加上桑尼沒法上場，只要我們擁有雙洋將，我仍會把泰瑞定位防守為主。」

郭昭男拿下10分、12籃板，其中包含7個進攻籃板，賽後他笑稱自己又達成另一個里程碑，「先前去雲南移地訓練，我飛過1個215公分長人爆扣，如今又摘生涯首次雙十，也第1次來到賽後記者會，更多生涯里程碑如願達成。」

談到自己本季頗受李啟億重用，上場時間也比過往增加不少，郭昭男表示，「那是因為啟億哥給全隊很大發揮空間，卻要看怎樣把握而已，我很快就找到自我定位，就是上去防守與搶籃板，其他工作就交給隊上老大哥處理就好。」

擁有雙洋將坐鎮，卻輸給只有單洋將的裕隆，台銀總教練韋陳明賽後大嘆，本土球員與洋將之間配合確實出了問題，「枉費我們擁有一手好牌卻打成這樣！我知道這是種過程，現在就發生問題，才有辦法趕緊做出改變或修正。」

(中時電子報)

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