「澎湖優鮮」水產西進 金門鄉親熱烈捧場

2018年12月01日 20:07 中時 李金生

民眾蜂擁開心試吃，分享「澎湖優鮮」美食。（李金生攝）

「上菜囉！」澎湖海鮮美食，讓民眾大快朵頤。（李金生攝）

金門鄉親熱烈捧場，大家一起來拚經濟。（李金生攝）

「澎湖優鮮」品質好，現場湧進選購和試吃人潮。（李金生攝）

「澎湖優鮮」認證標章的水產品，今（1）日起連2天在金城鎮代天府廣場舉辦展銷會，包括海鱺、龍膽石斑魚、龍虎斑、青斑、紅沙、花枝丸、水晶小管，吸引大批民眾搶購和試吃，人潮穿梭十分熱鬧！

澎湖縣政府為進一步打開「澎湖優鮮」水產品的多元通路，特由縣府漁業輔導科長陳銓汶偕澎湖區漁會理事長歐英豐帶領「澎湖優鮮」認證養殖戶前進金門，與鄉親分享澎湖美食。

陳銓汶指出，「澎湖優鮮」有得天獨厚的乾淨水域及嚴格認證標準，水產品口感不輸現撈仔，期待透過這次跨海展銷會打開金門市場，未來可透過立榮航空直飛，讓最新鮮的澎湖水產品在第一時間來到金門，同時也計畫與金門區漁會攜手合作，讓金門鄉親在漁會超市買到優質澎湖海鮮。

連2天的活動也推出各項年節團購禮盒預購活動，豐富多樣的產品兼具烹飪及食用便利性，加上又有「澎湖優鮮」品質保證，提供消費者自用送禮兩相宜的最佳選擇。

詳細產品訂購及其他相關活動優惠資訊可上臉書粉絲專業「澎湖優鮮-產地嚴選」或「澎湖優鮮認證水產品團購預購方案」。團購預購方案訂單填寫完畢後，傳真至國立澎湖科技大學學生實習商店（06-9260373）或線上填寫google表單訂購。

(中時 )