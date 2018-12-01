高雄》國際身心障礙者日野餐趴　近千人與會

近千名民眾1日參加高雄市國際身心障礙者日系列活動「集聚不一樣、成就大力量──讓愛飛翔風箏野餐趴」，呈現社區性互融與包容。（林瑞益翻攝）

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旺報

12月3日是國際身心障礙者日，為鼓勵身心障礙朋友走出家門，增進身心健康，高雄市政府社會局與方舟就業服務協會於12月1日在凹仔底森林公園，舉辦2018高雄市國際身心障礙者日系列活動「集聚不一樣、成就大力量──讓愛飛翔風箏野餐趴」，吸引近千名民眾參加，呈現社區性互融與包容。

主辦單位為豐富這次的野餐聚會，邀集在地身心障礙社團及熱心的企業社團，提供闖關遊戲、桌遊、才藝表演。另外還規畫多種交流活動包含讓參與民眾穿載大型泡泡裝體驗泡泡足球、彩繪風箏、風車DIY、法式滾球等。

來自高雄旗山的20歲智能障礙者阿修，與家人們特地搭車前來參與野餐活動，響應國際身心障礙者日，除了藉此機會與家人們一同出遊，更參與現場的闖關活動。阿修在成長的過程中雖然學習比別人慢很多，但爸媽仍充滿耐心，陪在阿修身旁，經歷每一項事物，創造屬於他們共同的美好記憶。

社會局副局長謝琍琍表示，12月3日就是國際身心障礙者日，市府今年以「E.A.S.Y LOVE融異愛」為精神，倡議多元教育零拒絕、通用設計共便利、職場職務再設計、差異需求促共融以及照顧服務齊支持，來落實對身障朋友的各項行動策略，並邀請社會各界一同接納與行動支持身障朋友，提升身障朋友權益，實現友善幸福心港都。

(旺報 )

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