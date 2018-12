成龍自傳認「爛人」睡過妓女 外媒轟：對女兒隻字不提

2018年12月01日 20:35 中時電子報 蔡曉婷

影壇大哥成龍2015年推出口述自傳《成龍:還沒長大就老了》,其英文版自傳將於本月(12/4)發售,一名外媒記者DANIEL BATES最近在《每日郵報》投書,以「Jackie Chan calls himself 'a real 'b***ard' and admits he's slept with scores of prostitutes(成龍自稱爛人且承認他和妓女睡過)」為標題,怒批成龍在自傳中所說行為,DANIEL BATES除了批評成龍對女性不尊重,更氣轟成龍在書中對私生女吳卓林隻字不提,似乎從來不認這個女兒。

據《香港01》報導,DANIEL BATES在文中引用成龍在書中描述與初戀女友、鄧麗君、林鳳嬌、吳綺莉等人的相處,批評他對身邊的女人相當不尊重,並嘲笑成龍不認字,連信用卡的簽名都不會簽,並引用自傳爆成龍常把錢花在聲色場所,有時還會酒駕。

DANIEL BATES說,成龍在書中將自己幼稚的行為歸咎於自己的不安全感與不成熟,雖他在書中對深層自我的剖析十分大方、坦白,但卻未提他與吳綺莉19年前鬧出婚外情所生的「小龍女」吳卓林,而吳卓林出櫃後,曾有媒體問到成龍看法,他卻回應:「If she likes it, that's fine」。

DANIEL BATES最後表示,成龍在書中完全沒提到女兒,像是想用這種方式抹去吳卓林在他生命存在的痕跡,吳綺莉對外也說成龍從未給她生活費或是女兒的學費,吳卓林過去被問及成龍則說:「他不是我爸爸,我對他沒有感覺,他是我的親生父親但從未出現在我的生命中」。

