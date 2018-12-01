成龍自傳認「爛人」睡過妓女 外媒轟：對女兒隻字不提

成龍3年前推出中文版自傳，最近將推出英文版自傳，卻被批評隻字不提女兒。（圖／達志影像；翻攝自uchux2 IG）

友善列印
中時電子報
外媒記者批評成龍是爛人。（圖／翻攝自《每日郵報》）

影壇大哥成龍2015年推出口述自傳《成龍：還沒長大就老了》，其英文版自傳將於本月(12/4)發售，一名外媒記者DANIEL BATES最近在《每日郵報》投書，以「Jackie Chan calls himself 'a real 'b***ard' and admits he's slept with scores of prostitutes（成龍自稱爛人且承認他和妓女睡過）」為標題，怒批成龍在自傳中所說行為，DANIEL BATES除了批評成龍對女性不尊重，更氣轟成龍在書中對私生女吳卓林隻字不提，似乎從來不認這個女兒。

據《香港01》報導，DANIEL BATES在文中引用成龍在書中描述與初戀女友、鄧麗君、林鳳嬌、吳綺莉等人的相處，批評他對身邊的女人相當不尊重，並嘲笑成龍不認字，連信用卡的簽名都不會簽，並引用自傳爆成龍常把錢花在聲色場所，有時還會酒駕。

DANIEL BATES說，成龍在書中將自己幼稚的行為歸咎於自己的不安全感與不成熟，雖他在書中對深層自我的剖析十分大方、坦白，但卻未提他與吳綺莉19年前鬧出婚外情所生的「小龍女」吳卓林，而吳卓林出櫃後，曾有媒體問到成龍看法，他卻回應：「If she likes it, that's fine」。

DANIEL BATES最後表示，成龍在書中完全沒提到女兒，像是想用這種方式抹去吳卓林在他生命存在的痕跡，吳綺莉對外也說成龍從未給她生活費或是女兒的學費，吳卓林過去被問及成龍則說：「他不是我爸爸，我對他沒有感覺，他是我的親生父親但從未出現在我的生命中」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

和范冰冰神隱多月 李晨首公開露面憔悴瘦了
被爆私下進修這專業 「暗黑郭雪芙」宣布AV引退！
醫美診所惡性倒閉被追債 貴婦奈奈全家行蹤成謎
王菲祕密來台會「她」 謝霆鋒也… 隔7年合體！木村拓哉暖喊幫她慶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。