成龍自傳認「爛人」睡過妓女 外媒轟：對女兒隻字不提

2018年12月01日 20:35 中時電子報 蔡曉婷

外媒記者批評成龍是爛人。（圖／翻攝自《每日郵報》）

影壇大哥成龍2015年推出口述自傳《成龍：還沒長大就老了》，其英文版自傳將於本月(12/4)發售，一名外媒記者DANIEL BATES最近在《每日郵報》投書，以「Jackie Chan calls himself 'a real 'b***ard' and admits he's slept with scores of prostitutes（成龍自稱爛人且承認他和妓女睡過）」為標題，怒批成龍在自傳中所說行為，DANIEL BATES除了批評成龍對女性不尊重，更氣轟成龍在書中對私生女吳卓林隻字不提，似乎從來不認這個女兒。

據《香港01》報導，DANIEL BATES在文中引用成龍在書中描述與初戀女友、鄧麗君、林鳳嬌、吳綺莉等人的相處，批評他對身邊的女人相當不尊重，並嘲笑成龍不認字，連信用卡的簽名都不會簽，並引用自傳爆成龍常把錢花在聲色場所，有時還會酒駕。

DANIEL BATES說，成龍在書中將自己幼稚的行為歸咎於自己的不安全感與不成熟，雖他在書中對深層自我的剖析十分大方、坦白，但卻未提他與吳綺莉19年前鬧出婚外情所生的「小龍女」吳卓林，而吳卓林出櫃後，曾有媒體問到成龍看法，他卻回應：「If she likes it, that's fine」。

DANIEL BATES最後表示，成龍在書中完全沒提到女兒，像是想用這種方式抹去吳卓林在他生命存在的痕跡，吳綺莉對外也說成龍從未給她生活費或是女兒的學費，吳卓林過去被問及成龍則說：「他不是我爸爸，我對他沒有感覺，他是我的親生父親但從未出現在我的生命中」。

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(中時電子報)