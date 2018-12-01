國發會地方創生共識營 左鎮開講

國發會1日於左鎮區公所舉辦地方創生共識營。（劉秀芬攝）

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左鎮能成功全國就能成功？明年是台灣地方創生元年，國發會提出「地方創生國家戰略計畫」，委託台灣野村總研諮詢顧問公司，選定台南市左鎮區進行示範規畫，1日於左鎮區公所舉辦共識營。與會人士多樂觀其成，但也指出，多年來因種種法規限制，導致地方發展徒勞無功。

國發會目前初步規畫以企業投資故鄉、科技導入、整合部會資源、社會參與創生及品牌建立等五大戰略，積極推動地方創生工作；希望以鄉鎮為單元，採由下而上形成推動提案，跨鄉鎮範圍採由上而下之政策引導。

而人口日漸稀少、居民外移問題嚴重、基本公共服務不足的左鎮區，國發會已委託台灣野村總研諮詢顧問公司辦理地方創生示範計畫。1日的共識營座談中，邀集相關學者、在地里長、老師、農會、社區發展協會人員集思廣益，台灣野村總研也提出提升遷入人口、增加工作機會等計畫願景與政策推動目標，並希望區公所及民間組織定期會議討論。

菜寮溪產業觀光協會常務理事茅明旭表示，以菜寮溪為例，冬天枯水期溪水惡臭、夏天豐水期則水災，若基礎建設不跟上，地價稅、房屋稅又高，左鎮當然不宜居。此外，希望政府媒合大企業認養社區，社區有發展才有辦法回饋。

左鎮國小校長李智賢點出，計畫中左鎮人口數據是戶籍資料，實際上左鎮人口5個人裡有4個是老人，學校一個年級只剩10人，草山二寮都快變無人村了；其次，若左鎮山區水源保護區不解編，這二三十年來農村再生遇到的困難，此次能否突破都是問題。

(中時 )

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