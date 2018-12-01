吳宏謀成最短命部長 3人選被點名接任

2018年12月01日 21:33 中時 陳祐誠

交通部長吳宏謀上任僅141天確定去職，成為最短命交長，儘管普悠瑪事故屬於非戰之罪，但民進黨在九合一選舉大敗，賴內閣被迫交出改組名單，讓吳成為選後犧牲品。至於接任人選，交通部政務次長王國材、華航董事長何煖軒、行政院政務委員吳澤成等人都被點名。

王國材曾任高雄市交通局長、一卡通公司董事長，2016年接任交通部政務次長，現還兼任航發會與圓山大飯店董事長，也曾兼任過中華郵政、台灣港務公司董事長，今年獲得智慧運輸系統世界大會（ITS）終身成就獎，專業度高。但民進黨痛失執政20年的高雄市，王又被歸為「高雄幫」，接下部長容易被外界解讀為「改革喊假的」，時勢對他不利。

相反地，何煖軒被視為鄭文燦的人馬，這次選舉民進黨在桃園市贏得漂亮，外界認為何相當有機會出線。何煖軒曾任交通部次長、高公局長、高鐵局長、代理台鐵局長，交通資歷同樣豐富，更促成了高鐵通車，一直是交長熱門人選。

交通界人士也點名政務委員吳澤成，由於吳兼任工程會主委，熟悉各重大建設，有利於蔡政府推動前瞻計畫、桃機第三航廈等工程，且工程會在組改之後將併入交通部，變成交通建設部，吳對業務也能上手。

交通界人士指出，過去工程會與交通部的人很常互流，吳宏謀、郭瑤琪都是工程會退下後接任交長，也曾有許多交通部一級主管轉任工程會主管的例子。

(中時 )