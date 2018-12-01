柯奐如失婚 和前夫仍是朋友

2018年12月01日 21:36 中時 洪秀瑛

柯奐如飾演公設律師。（公視提供）

柯奐如和藍葦華有對手戲。（公視提供）

公視新創電影推出首部法庭片《無法辯護》，演員柯奐如、潘親御、林暉閔及導演曹仕翰1日出席活動。柯奐如飾演公設律師，和金鐘視帝藍葦華有段無法公開的祕密戀情，導演原本為突顯柯奐如公辯律師身分大女人強勢，安排一場柯奐如抽事後菸，呈現「已完事」狀態的床戲，後來考量整體影片節奏而刪除，讓她大嘆可惜。

柯奐如第4次演律師，也是第一次深刻進到律師的世界，角色幹練強勢，私下是否也是大女人？柯奐如說，「要看事情，但的確比較不喜歡受限制」，自認個性不是乖乖牌，這點跟劇中人相似。她今年10月透露結束3年婚姻，未來是否會考慮再進入婚姻？她說目前不會，但很感恩有過婚姻這個體驗，跟前夫彼此也還是朋友。

潘親御、林暉閔分別以電影《囧男孩》、《星空》出道，戲外認識多年，也是大學同學，戲中飾演年輕氣盛誤入歧途的哥兒們。潘親御說，哥兒們默契不用特別培養，倒是為了拍當街砍人戲，事前在劇組安排下去道場做了武術訓練及許多排練，現場拍攝時，還真有路人以為他們要去砍人。

劇中飾演富家少爺的林暉閔，特別為戲把韓系髮型剃成三分頭，呈現進入訴訟與少年觀護所的模樣。林暉閔笑說，一直想試試看柯震東的光頭，但還是喜歡韓系的髮型，真正到理髮店時還是猶豫了，選了1.2公分的電推剪，沒想到剃髮後，在學校還是被說像更生人。

《無法辯護》是一部紮根在台灣的法律劇，揭開在台灣社會與法律制度裡犯罪，會發生的真實難題。由曹仕翰執導，柯奐如、藍葦華、古斌、王道、王滿嬌、潘親御、林暉閔、潘之敏演出，12月23日週日晚間10點將在公視首播。

(中時 )