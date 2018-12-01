徐佳瑩攻蛋瘋狂翻滾喊緊張 比爾賈甜送定心丸

徐佳瑩今晚在台北小巨蛋開唱。（粘耿豪攝）

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比爾賈（左）和媽媽坐包廂欣賞。（粘耿豪攝）

徐佳瑩（LaLa）「是日救星」演唱會1日起連二天返場台北小巨蛋，初為人妻4個月的她三度攻蛋，也是LaLa拿下本屆金曲歌后後首度在台北開唱，為慎重其事，她每天服用婆婆燉的愛心滴雞精養氣，且首邀頑童MJ116同台合作；特別的是，她開唱前發文喊緊張，老公比爾賈放閃甜回「我們都在」且附上愛心符號，並帶著媽媽坐包廂支持。

LaLa今穿白色斗篷禮服由舞台中央升起，一連演唱〈言不由衷〉等5首歌開場，興奮表示：「我期待今天很久了，我覺得關係很重要，接下來的2個小時我跟你們每個人都會發生關係，希望你們放心把自己交給我，我會負責任的，但我不是救星，我只是個陪你們找到救星的人。」

節目中場，她獻唱〈香水〉後突然吹起鮮紅色伸縮喇叭，〈病人〉後段更一度躺在地上瘋狂翻滾，露出白皙大腿成最大尺度，各種誇張動作令觀眾忍不住噴笑，但也顯示她對於表演更自在、隨性，LaLa說：「生活就是要找樂子，對我來說音樂就是樂子！」隨後頑童驚喜登場，二組歌手合作〈傲嬌〉、〈辣台妹〉組曲，掀演唱會高潮。

LaLa此次返場多達五成節目內容調整，不僅舞台升級、更新一半曲目，各段落影片也重新拍攝，並豪擲百萬更新6套服裝；她今晚首次公開獻唱〈灰色〉，曲末接唱張惠妹的〈彩虹〉，同時間舞台上的巨型LED螢幕秀出彩虹漸層顏色，台上燈光也打出紅橙黃綠藍靛紫的色彩，以歌曲表達支持婚姻平權；演唱會明下午還有一場，2天共吸引2.2萬人欣賞，門票收入5060萬。

(中時 )

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