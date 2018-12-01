SBL》剛過25歲生日就拿25分 于煥亞爆發了！

剛過25歲生日的于煥亞，1日恰巧就攻下25分。(中華籃協提供)

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中時電子報

昨天(30日)才過自己25歲生日的金門酒廠後衛于煥亞，1日在金酒與桃園璞園之戰，剛好貢獻25分，另有6助攻、4籃板、4抄截，搭配貝斯28分、15籃板、5抄截，金酒終場94比80贏球，也讓4連敗的璞園落居聯盟墊底席位！

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「其實本季來到金酒，我一直對自己表現相當不滿，每天回家都在思考如何才能幫到球隊，」于煥亞說，「所以我昨晚刻意去找『俊雄』溝通，因為他從強恕高中時期就在帶我，希望『俊雄』可以了解我還是比較習慣打2號位置。」

于煥亞口中的「俊雄」，就是金酒執行教練吳俊雄，這可不是于煥亞說話不懂禮數，而是兩人關係真的太好了，吳俊雄說：「我從高中一路就帶阿亞到現在，我們的關係很近，當年也都住在一起，我可是強恕的史上最強舍監。」

金酒洋將貝斯1日也拿28分、15籃板、5助攻與5抄截的優異表現。(中華籃協提供)

「重點是讓阿亞打回擅長的射手位置，」吳俊雄表示，「可是我認為整場比賽贏球的關鍵，還是第2節只讓璞園得到8分的10分鐘高強度防守，讓我相當滿意，加上我們進攻很順，不只阿亞與貝斯，『大頭(蘇奕晉)』表現也很好。」

其實就跟1日首場比賽一樣，只是台銀洋將史密斯是被吹T離場，金酒洋將夏普則在第3節還剩3分52秒，吞下個人第5犯提前畢業，幸好于煥亞、貝斯與蘇奕晉3人攜手穩住場上陣腳，才有辦法讓金酒拿下本季第4勝(2敗)。

上季總冠軍璞園如今卻淪落聯盟墊底(1勝5敗)，確實讓外界相當意外，璞園總教練麥班達說：「我們就是沒辦法整場比賽保持專注，總會出現莫名其妙的失誤，或被對方搶到進攻籃板，我想我們的問題絕對不只是麥克1個人而已。」

(中時電子報)

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