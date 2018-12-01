王毅：以承諾、行動和協作共同應對氣候變化

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旺報
呂佳蓉

大陸國務委員兼外長王毅在二十國集團領導人布宜諾賽勒斯峰會期間與法國外長勒德里昂、聯合國秘書長古特雷斯共同舉行氣候變化問題三方會議。王毅在發言中闡明中方推進應對氣候變化國際合作的立場和主張，呼籲各國體現擔當、採取行動、加強協作，共同推進全球氣候多邊進程。

王毅在會上強調了承諾、行動和協作三個關鍵字。他表示，3年前，大陸國家主席習近平在氣候變化巴黎大會上指出，《巴黎協定》不是終點，而是新的起點。即將在波蘭卡托維茲舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第24次締約方會議是氣候變化多邊進程中的重要一步，對提振各方合作應對氣候變化信心、推動《巴黎協定》全面有效實施至關重要。

王毅表示，中方應對氣候變化的信念堅定不移。中方正全面貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共用發展理念，大力實施《國家應對氣候變化規劃（2014－2020年）》，率先發佈《中國落實2030年可持續發展議程國別方案》，堅定不移走綠色、低碳、可持續發展之路。

王毅強調，中方對全球氣候多邊進程的態度一以貫之，始終致力於加強全球氣候治理，深入開展氣候變化南南合作，通過共建綠色一帶一路與各方深化低碳發展合作，建設全球生態文明。中方願同法方和聯合國一道，堅定不移向前走，推動卡托維茲《聯合國氣候變化框架公約》第24次締約方會議取得全面、平衡的積極成果，為建設清潔美麗世界、構建人類命運共同體作出更大貢獻。

王毅呼籲，各方應不折不扣履行在《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》中的承諾，強化2020年前行動力度，實施國家自主貢獻，推動全球綠色低碳轉型。

(旺報 )

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