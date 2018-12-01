籃球》淡海新市鎮新球場 川久保玲PLAY系列藝術家設計的！

2018年12月01日 22:31 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

位於淡海新市鎮的露天籃球場，由波蘭藝術家帕戈斯基設計創作。(宏泰人壽、展逸國際企業提供)

經過一年的策劃、設計、整地、施工，新北淡水淡海新市鎮今天有座國際藝術籃球場正式啟用，這座造價800萬台幣、充滿大膽色彩及線條的球場，由操刀服裝設計師川久保玲PLAY系列設計的波蘭藝術家菲利浦‧帕戈斯基創作，是他在亞洲的第一個地景創作，也是亞洲首座國際級藝術籃球場。

知名品牌COMME des GARÇONS的PLAY系列，就是出自帕戈斯基之手，愛心加上一雙大眼，抓住時尚迷的心，用一顆「心」席捲潮流的帕戈斯基，觸角也伸向籃球運動，除了獲運動Nike邀請為NBA 30支球隊重新設計隊徽標誌，也獲台灣宏泰人壽邀請，共同打造為在淡海新市鎮的籃球場。

帶著女兒來台參加球場開幕剪綵的帕戈斯基透露，這是自己第三度訪台，之前第一次來之後，就一直很希望有機會在亞洲創作，每次雖然都是不同的創作主題，但都是充滿樂趣，這次他的創作結合了籃球與藝術，也姐此釋放藝術狂野的一面，這座開放的球場結合藍天與大自然，他希望來此打球的球友都能很享受，也能另一般民眾開心。

淡海新市鎮籃球場。(宏泰人壽、展逸國際企業提供)

帕戈斯基補充，為了保留純粹的創作習慣，不讓籃球場變成觀光地區，他沒有將球場當成畫布，而是選擇以籃球「規則」和「爆發力」融合的本質作為創作主軸，用他的直覺選擇配色，利用手繪讓球場保留本身該有的基本線條，也讓繪畫和球場有所連結。

宏泰人壽董事長魯奐毅表示，有國際藝術家願意在台灣創作，他也樂於合作，「球場即日起每天上午9點到晚上9點免費開放，歡迎球友好好利用。」

(中時電子報)