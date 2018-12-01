2018年12月01日 22:44 工商 吳瑞達

新華社12月01報導，最新統計資料顯示，經過多年的不懈努力，澳門經濟適度多元發展初見成效。

澳門政府經濟財政司司長梁維特，日前在立法會作施政辯論時表示，2017年，澳門博彩企業的非博彩業務收益達到306.74億澳門元，占整體業務收益的10.36％，較2015年增加28.3％，占比提升0.97％。

推動澳門經濟適度多元發展、破解澳門博彩「一業獨大」的產業結構矛盾，是中央關於澳門發展的戰略謀劃和部署，也是保持澳門長期繁榮穩定的必然要求。

2015至2016年，面對經濟調整期，澳門政府提出「開拓進取，謀劃長遠」、「助力創新，激發活力」。今年，澳門政府在此基礎上提出「夯實優勢基礎，迎新發展時代」，以創新保穩定，以穩定促發展。

統計顯示，截至2017年底，澳門會展業、金融業、中醫藥產業及文創產業的增加值總額已達320.8億澳門元，占所有行業增加值總額的8.1％。與2015年相比，增加值總額上升23.6％，占比增加0.79％。在近年來全球經濟形勢錯綜複雜的環境下，澳門取得這一成績殊為不易。

在新興產業中，澳門會展業發展尤其迅速。2017年會展業的增加值總額為35.48億澳門元，約占所有行業增加值總額的0.9％。與2015年相比，增加值總額上升近147％，占比則增加了0.5％。

(工商 )