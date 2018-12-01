這款室友! 衣不洗、水果放3個月 網：當細菌培養皿？

2018年12月01日 22:51 中時電子報 柯毓庭

大學與人同居，如果遇到習慣不好的室友怎麼辦?就有一名網友發文表示，他有一位室友，生活習慣非常糟糕，不僅不丟垃圾、還不洗衣服、不洗澡，讓她無奈PO網詢問有什麼好方法才能和室友有效溝通。

這名網友在《Ｄｃａｒｄ》發文表示，她一直覺得宿舍裡有古怪味，因為無法忍受因此能不住宿舍就不住宿舍，沒想到一日晚上接到一位室友A的求救訊號，表示「最近室友C的位子跟鞋櫃等地有嚴重異味，講過了也沒用，希望你可以幫忙說一下。」

網友告知生活習慣糟糕的室友，但依舊不見任何改善。(翻攝自Dcard)

原PO傳訊告知當事室友C後，便接到室友A的通知「已經處理好了」，沒想到原PO回宿舍後才發現，室友C的垃圾是另兩位室友協助清理的，而且清出來的穢物令人作噁，不僅有放滿用過衛生紙的髒塑膠盒，更有已長霉菌的黑咖啡、塞滿垃圾的紙箱子，其中最令人傻眼的，是滿滿一袋、放了三個月的長霉百香果。

清出來的東西令人作噁。(翻攝自Dcard)

清出來的東西令人作噁，咖啡都已發霉。(翻攝自Dcard)

網友清出來的東西令人作嘔，垃圾裝滿整個紙箱。(翻攝自Dcard)

放了三個月的百香果。(翻攝自Dcard)

原PO表示，因為已和學校反映過，但是學校只願意出面與室友C溝通，不願意將她換宿或是退宿，讓她無奈詢問「大家有什麼好方法能解決嗎」，發文一出立即引起網友討論，有人說「只好讓她上熱門了」、「把她東西丟出去」，更有人表示要「以毒攻毒」，要原ＰＯ用臭酸牛奶攻擊。

(中時電子報)