「花園酒店」外帶年菜搶先開跑 加碼贈免費餐券

2018年12月01日 22:50 中時 徐力剛

年關將近，台北花園大酒店搶先推出「花開富貴團圓宴-圍爐外帶年菜套餐」，12月17日至2019年2月4日限定供應，8道6人份每套售價8888元，搶攻年菜檔期商機。

前菜以「鴻圖大展五福拼」拉開序幕，內含和風鮑魚、烏魚子、寧式燻魚、五味冰卷及黑糖栗子5道小點，輕爽風味涼菜換請沈睡味蕾;緊接著端出「滿門和順納千祥（老雞上湯佛跳牆）」，高湯使用老母雞與金華火腿熬製，再依序舖入魚翅、蹄筋、芋頭、北菇、筍片、排骨等食材，以小火慢燉融合精華，上桌時濃郁香氣直衝腦門，輕啜一口湯頭尾韻帶有淡淡甜味，搭配各式佐料品嚐，別有一番滋味。

另道「八方進寶萬代昌（寧式東坡肉）」嚴選豬五花部位入饌，先以紹興酒、冰糖、桂皮、甘草等慢火精燉，豬肉肥而不膩，搭配鹹光餅享用口感多層次。特色菜品「鴻福開運喜臨門（俄羅斯風味慢燉犢牛膝）」使用六個月小牛膝與番茄、紅蘿蔔、西芹、白胡椒、肉桂及香料一同拌炒，再加入牛骨高湯和紅酒燉煮，牛膝軟嫩入口即化，讓人一試難忘。

好康大方送，今年花園酒店年菜組合依消費金額，滿額贈館內餐券，買愈多送愈多。消費滿3000元，贈送六國點心坊六吋蛋糕兌換券乙張，市價880元；消費滿6000元，可免費獲得六國餐廳平日午晚餐餐券2張，每張市價699元+10%;消費滿10000元，贈PRIME ONE牛排館平日商業午餐餐劵2張，每張市價980元+10%。早鳥優惠開跑，購買整套外帶年菜，並於2019年1月20日前完成付款，享9折優惠價及精選紅酒乙瓶。

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(中時 )