苦戀女同學竟裝GPS追蹤 恐怖已婚男判拘50天

示意圖。(達志影像)

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林姓已婚男子欲追求苦戀多年的女同學，為掌握女同學行蹤，竟在她座車的後保險桿下方裝設GPS定位器，另林男為逼迫她見面、陪伴就醫，恐嚇她「不跟我出去就毀掉妳」、「拿剪刀傷害妳」，台北地院依妨害秘密、恐嚇罪判處林男拘役50天，得易科罰金5萬元。

檢方調查，林男與被害人曾是大專同學，畢業後仍保持聯繫，林男難忘情誼，苦苦追求，他為掌握同學行蹤，得知同學在北市中正區上班，座車就停在中正紀念堂下方的停車場。

林男多次在女同學住家、公司站崗，去年9月將GPS定位器裝在同學座車的後保險桿下方，掌握她的行蹤，由於林男跟她聊天時，曾多次精準指出她去過的地點，她因而起疑，將車開到保養廠檢查後，發現座車竟被裝設GPS定位器。

此外，林男曾在被害人公司附近咖啡廳，要求她陪同看診，並恐嚇她：「曾經想要以刀子或剪刀傷害、毀掉妳，需陪同看診、吃飯、聊天，才不會做出傷害妳的事情」，甚至林男打電話恐嚇被害人，若未於9月25日下午在她公司樓下出現，「不知道會對妳做出什麼樣的事情」。

法官審理時，林男辯稱GPS定位器是女同學請他幫忙裝的，他曾幫女同學付一些錢，但之後感情生變，希望把不是我應該支付的錢要回來，否認曾出言恐嚇，但被害人指證歷歷，並堅持不撤告，依妨害秘密、恐嚇罪判處林男拘役50天，得易科罰金5萬元。

(中時 )

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