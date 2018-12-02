韓國瑜當選 網民點名綠營中最後悔的人

新科高雄市長韓國瑜。(本報資料照片)

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中時電子報

國民黨的韓國瑜當選高雄市長，綠委王世堅、段宜康、邱議瑩、前綠議員王威中、民進黨副秘書長徐佳青被指是「功臣」。PTT網民卻直指，其實最後悔的應該是小英總統！

網民分析指，至少這件事和小英有很大的關連性，讓黨籍議員和立委狂轟韓國瑜，讓韓離開北農。還讓檢調去查北農，發現查無不法，等於是還韓國瑜清白。再讓吳音寧接北農並力挺她，農民相比之下，才知韓總的用心。以上三點，等於是告訴農民，韓並沒有違法，但是在強力介入之下才把他換下來。

其實當時國民黨原本是要高雄的黨籍立委去選，鎖定的人就是黃昭順、陳宜民，但黃始終說她不選，陳與韓經民調後由韓參選。如果當時韓國瑜還剩4~5個月就從北農退休，那他也不會想接主委，甚至到高雄參選市長。如此一來 民進黨在高雄接棒成功，雲林大概也不會翻，其他嘉義市、台中市、彰化市、金門縣、澎湖縣、新竹縣、台東縣，國民黨也不見得能贏。綠軍只要能保住中南部，最後結果也不會僅剩6個縣市，結果弄到現在這樣。

只能說不管小英未來選不選，她都很可能是中華民國史上第一位不能連任的總統，這個歷史定位比任何傷害都大。因此韓國瑜當選，最後悔的應該是小英總統。

鄉民們說：「推分析，蔡英文的鍋沒錯。」、「終於熬過2018了，這次換我們2020拔菜了。」、「堅決支持小英競選連任，別亂。」、「超推分析！」、「精闢。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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