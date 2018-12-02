台塑Formosa樂活盃宜蘭生態路跑 王瑞瑜領軍開跑

2018年12月02日 07:09 工商 彭暄貽

台塑企業在宜蘭礁溪龍潭湖風景區舉辦Formosa樂活盃-宜蘭生態路跑活動今（2日)上午六時，盛大熱鬧登場。宜蘭縣陳金德代理縣長、台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員領軍，協同台塑董事長林健男、台化副董洪福源、南亞總經理鄒明仁、台塑化總經理曹明、總管理處總經理林善志，以及潭酵天地觀光工廠許嘉彬董事長等高層，與超過3,600位以上跑友及社區民眾，火熱開跑。

尤其，台塑集團本次活動以龍潭湖豐富生態環境為名，企業將從路跑活動的報名費當中，提撥一部份捐給龍潭社區，為當地珍貴的圓吻（魚固）魚生態保育，盡一份心力，展現支持地方發展及環境守護心意。

陳金德表示，台塑企業多年來對宜蘭產業發展和就業機會都有很大貢獻，我們非常感謝。近年縣府除持續推廣礁溪溫泉，舉辦「宜蘭不老節」跟「礁溪溫泉季」外，也不斷加碼建設龍潭湖，這裡非常具有潛力發展觀光，台塑企業配合縣府發展龍潭湖風景區的政策，將宜蘭廠部份土地，由工業轉型為龍潭湖畔悠活園區，並舉辦路跑活動，共同推廣地方觀光，非常有意義，縣府一定會持續給予支持和協助。

王瑞瑜指出，台化在宜蘭深耕50多年，過去曾經是無數個家庭賴以維生的紡織工廠。隨著時間演變，現在也配合縣府的政策，逐步轉型為觀光休閒為主的「龍潭湖畔悠活園區」，原來的工廠行政大樓也變成推廣環境教育的「龍潭湖生態教室」。

今年，我們和鄰近的學校、社區及觀光工廠合作，已舉辦了57梯次的環境教育活動，包括鄰近學校鄉土教育教學，及社區和觀光工廠小旅行等，感謝縣府大力支持及協助。Formosa樂活圈路跑系列明年也將持續在台灣各地展開。

「Formosa樂活盃宜蘭生態路跑」分為3公里及15公里組，活動參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑化等四大公司、及亞朔開發公司、台塑生醫公司等單位外，另結合礁溪鄉公所、龍潭社區、當地觀光工廠如潭酵天地、橘之鄉、莎貝莉娜精靈印畫學院、窯烤山寨村等業者、礁溪溫泉飯店業者等一起參與。

(工商 )