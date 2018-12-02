分享宜蘭秘境之美 台塑「龍潭湖畔悠活園區」正式開幕

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展現守護、深耕台灣心意，台塑集團積極將企業資源結合在地資源，在全台各地打造「台塑樂活圈」。繼桃園林口樂活圈後，台塑第二個樂活圈、宜蘭「龍潭湖畔悠活園區」也在今（2）日揭幕、開放。

台塑集團表示，園區內除有大片的綠地，車道兩旁高大的亞歷山大椰子樹，已超過30年的樹齡，聳立天際，在夕陽西下的餘暉下，讓人歎為觀止，不失為拍照打卡的好景點。園區也設置了裝置藝術，讓人人都可以拍照打卡當網美，留下在此一遊的優美景象。後續還將陸續在雲林、高雄、彰化設立樂活圈，結合地方資源，擴大分享健康生活概念。

台塑集團在龍潭湖畔有數十公頃的廠區，配合宜蘭縣政府開發龍潭湖風景區，將臨湖最美的地段，以自然、悠活、環保為理念，規劃興建「龍潭湖畔悠活園區」，提供人們在湖畔休憩的場所。

台塑集團指出，秉持循環經濟的理念，園區的建築物皆採用淘汰除役的貨櫃作為建築材料；將回收的貨櫃再加工，使它們成為更具價值的新建物，並延長原有貨櫃的壽命，達成低開採、高利用、低排放的環保效果，使環保與經濟共生，實踐台塑企業對環境保護的社會責任。

園區使用76個除役的貨櫃作為建物主體，為全臺灣最大的貨櫃建築。在外型上，以波浪狀貨櫃展演龍潭湖的波光粼粼，其下挑空的工法更是前所未見，成為本園區的一大特色。

除建築物造型別具特色之外，園區內還有11米高的觀景平台，可居高臨下飽覽整個龍潭湖的美麗風光；觀景平台底下設有飲食店，供應飲料、輕食，也會供應獨具特色的台塑牛小排，讓民眾能同時體驗美景、美食的悠活人生。

(工商 )

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