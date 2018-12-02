12月02日三大報頭版要聞

2018年12月02日 07:07 中時電子報 綜合報導

@中國時報

九合一選舉民進黨大敗，賴內閣終迎來首波大地震！在蔡總統昨針對敗選檢討展開「傾聽之旅」之際，行政院長賴清德也邀全體閣員進行施政檢討會議，會後宣布，對環保署長李應元、農委會主委林聰賢及交通部長吳宏謀口頭請辭「予以准辭」，內閣改組正式啟動。

對台灣長期友好的美國前總統老布希，11月30日晚10時左右，在德州休士頓家中與世長辭，享年94歲。正在阿根廷參加G20峰會的美國總統川普發表聲明，盛讚老布希偉大，具出色領導才能，且激勵幾代美國人為國家奉獻。老布希長期友台，蔡英文總統昨請外交部向美方及老布希家人，致上她與台灣人民的哀悼之意。

中選會主委陳英鈐11月25日請辭獲准，但至今公文上仍為休假狀態，遭質疑「假請辭真休假」，是為領30萬元年終獎金。對此，中選會說明，陳11月25日向行政院長賴清德口頭請辭，並在26日正式以書面向行政院提出於12月3日辭職，經政院核准辭職生效。

為慶祝韓國瑜勝選，「宅神」朱學恒1日在高雄廣發雞排，在各方贊助下，共發出2萬4100片，他將向準高雄市長韓國瑜建議，明年12月1日辦高雄國際雞排節。

@旺報

2018台灣創藝生活節1日在深圳福田舉行開幕式，大陸國台辦政黨局局長曲萌在致詞中表示，兩岸同胞是一家人，深化兩岸交流合作，不斷增進兩岸同胞福祉，讓台灣同胞在兩岸交流合作過程當中獲益，「這是我們工作的一個宗旨」；兩岸關係好，台灣才會好，兩岸關係緊張，台灣同胞的利益會受到損害，這是兩岸同胞的共識。

拚經濟不能停，九合一選舉甫落幕，台旅會就在天津、武漢兩地，以「辦桌」宴席的方式，舉行「溫泉美食嘉年華」活動，推廣台灣觀光。台旅會北京辦事處主任楊瑞宗1日表示，辦理此嘉年華的發想，是將台灣得天獨厚的「溫泉」及「美食」兩大觀光資源予以結合，並融入台灣各地別具特色的溫泉自然風情、人文典故、鄉土濃情，以凸顯台灣獨有的飲食文化風景線。

在美國總統川普與大陸國家主席習近平正在阿根廷G20峰會於1日舉行習川會前夕，美軍不斷「秀肌肉」。美軍除了在11月28日派兩艘軍艦通行台灣海峽外，更是早於11月26日派遣軍艦南海西沙群島海域。主要應對南海、台海戰情的解放軍南部戰區於11月30日對此發表聲明指出，中方敦促美方加強對本國過往船隻和航空器活動的管理，防止「引發不測事件」。

正崴集團投資5億美元，在徐州興建智慧穿戴裝置供應鏈生產線，10月投產，打造徐州成為台商「工業4.0」重要生產基地。電機電子同業公會理事長、正崴集團董事長郭台強表示，他們之所以在徐州投資建設高端手機供應鏈專案，正是看中了徐州優良的營商環境。

@工商時報

台股近期熱炒中小型股，主要由內資啟動資金回流，展開「五搶行情」，包括搶反彈、搶軋空、搶作夢、搶作帳、搶紅包，買盤鎖定標的包括欣興、矽創、美時等16檔。

全球矚目的「習川會」將於阿根廷G20峰會登場，中國國家主席習近平稍早在峰會期間頻頻會見包括金磚國家在內的各國領袖，共同表達反對單邊主義和保護主義措施。習近平並在峰會會議上表示，G20要堅持開放合作，維護多邊貿易體制。暗批美國掀起的貿易保護主義。

在市場樂觀預期美中領袖可望在G20峰會上就貿易協議有突破性進展之下，多頭買盤重回美股，帶動三大指數上周五全面收高，也激勵標準普爾500、那斯達克指數過去一周漲幅締造近7年來最大紀錄。

離岸風電保險雖有百億元商機，但由於承保台灣離岸風電風險高且國內產險業沒有相關經驗，國內產險承保後幾全轉再保，業者表示，離岸風電保險商機初期只能先「過水」，慢慢累積承保經驗，未來還是有機會分一杯羹。

(中時電子報)