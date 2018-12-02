NBA》要爭天下第一 杜蘭特必須離開勇士

勇士隊杜蘭特與隊友擊掌。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)是否願意繼續屈居於天下第一射手柯瑞(Stephen Curry)之後？杜蘭特自封為「職籃第一人」，不過在美媒ESPN看來，杜蘭特非但不是聯盟第一，連「勇士第一人」都搆不上。

杜蘭特確實連拿兩年FMVP，但那不代表什麼，前一個還是伊戈達拉(Andre Iguodala)拿的，就連格林(Draymond Green)也想拿呢，這不能改變柯瑞是勇士第一人的事實。根據ESPN自辦投票，柯瑞在「勇士第一功臣」獲得97.7%選票，湯普生(Klay Thompson)獲得2.3%，可沒有杜蘭特和格林的份。

快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)說：「杜蘭特勇猛，但即使在雷霆時代，我仍認為韋斯布魯克(Russell Westbrook)才是球隊一哥。杜蘭特轉隊勇士之後，大哥理所當然是柯瑞。」

不過在「勇士第一戰將」部分，柯瑞得票率下降到67.4%，剩下32.6%是杜蘭特。換言之，如果杜蘭特跟格林只能留下一個，那麼被踢出去的很可能是格林。ESPN連這個也投票了，他們有81.4%建議簽回杜蘭特，只有18.6%支持格林。

或許柯瑞認為這些爭論很無聊，但是杜蘭特很在意，他連自己NBA遊戲裡的戰力值輸給詹姆斯(LeBron James)都很不爽了(杜蘭特97, 詹姆斯98)。總教練科爾(Steve Kerr)也說過杜蘭特是除了詹姆斯之外最好的球員。

然而ESPN不僅把哈登(James Harden)排在杜蘭特前面，後頭還有個「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)強勢崛起。如果杜蘭特下季繼續聯手「浪花兄弟」去欺負弱小，他的「天下第一之路」恐怕愈來愈難走。

(中時電子報)

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