3首長請辭獲准 蔡政府因這件事慘遭22字砲轟

2018年12月02日 07:56 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

中選會主委陳英鈐11月25日請辭獲准，但至今公文上仍為休假狀態，遭質疑「假請辭真休假」，是為領30萬元年終獎金。昨天又爆出三位部長11月24日即請辭，卻在12月1日後才准辭。國民黨發言人洪孟楷直言，「蔡英文政府內到底還藏有多少厚顏無恥的『陳英鈐們』」？

行政院昨表示，環保署署長李應元、農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀3人，在開票出爐當天就已向賴清德請辭，經過一週思索，敗選檢討會後決定予以准辭。對此，洪孟楷在臉書指出，這三人都是11月24日即請辭，卻在12月1日後才准辭。依照公務人員年終獎金發放辦法內12月1日在職者能夠獲得1.5個月年終獎金，因此這三位部長將分別都能領到至少三十萬元的人民納稅錢所給予的獎金。為了民進黨的敗選負責，臨走前還能夠領取年終，這跟中選會主委陳英鈐11月25日對外宣稱請辭，卻拖到12月3日有何不同！「蔡英文政府內到底還藏有多少厚顏無恥的『陳英鈐們』？」

洪孟楷提及，公務人員年終獎金規定非常清楚，只要是12月1日在職，則可以領取該年度的年終獎金；但如果11月30日以前離職，則就無法領取。公務人員的年終獎金計算則是按照月薪俸乘上1.5個月，因此交通部長吳宏謀、環保署長李應元、以及農委會主委林聰賢的部長級待遇一個月至少二十萬，乘上1.5個月就是三十萬。洪說這三位也非借調而來，因此比起陳英鈐何時歸屆都能夠領有年終，「這三位政務官硬是多等一個禮拜才准辭，分明就是要國庫多花一百萬給賴清德做人情，讓三位政務官多撈三十萬」。

「政務官的薪水，每一分都來自於人民的納稅錢」。洪說如果做得好，即便加薪相信人民也甘之如飴；但若是做不好要下台，且還是要為民進黨的敗選負責，公私是否分明暫且不管，做不好還能厚顏無恥的多領年終獎金，蔡英文政府的官員真的為所欲為也無所謂？「相信沒有人能夠接受這樣偷納稅錢的小偷，為了三十萬而失去風骨，也將永遠失去民眾對於蔡政府的徹底信任」。

(中時電子報)