影》詹皇公報私仇 撞人洩憤挨轟沒品

2018年12月02日 08:25 中時電子報 盧品青

Luka Doncic denied LeBron at the rim TWICE 😤 pic.twitter.com/M8GfwDJ7JN — SportsCenter (@SportsCenter) December 1, 2018

詹姆斯(LeBron James)前役率領湖人擊敗獨行俠，還在一次持球時撞倒對手東契奇(Luka Doncic)，被吹進攻犯規。詹姆斯賽後坦承自己是公報私仇，「我看到他站在那擋人，我是故意撞他的，誰教他蓋我火鍋呢。」

原來詹姆斯首節在一次籃下進攻時被菜鳥東契奇「偷襲」連蓋兩個火鍋，讓詹姆斯很沒面子。詹姆斯酸溜溜地說：「他不知從哪冒出來的，他負責防守的是另外一個人哪，我還跟他說我根本沒看到你啊。」

隨後詹姆斯的進攻犯規是用肩膀撞上東契奇的胸膛，而且還是在沒有必要衝撞的三分線附近，純粹是為了洩恨。這種衝撞是含有惡意的，不過裁判只吹了進攻犯規。

這很快引發球迷的噓聲，東契奇的動作是合法的，也算不上偷襲，他只是協防隊友。協防的阻攻成色遠比不上一對一的阻攻，但紀錄上仍然是阻攻。詹姆斯可能忘了他自己最喜歡從對手背後衝上去蓋追魂鍋，憑什麼別人就不能暗算他。

詹姆斯居然還在賽後大咧咧地說自己是故意的，有球迷認為聯盟應該要祭出罰款。有人則嘲笑現今籃球太軟弱，在以前天天架拐子的年代，誰還會這麼小心眼計較一兩個火鍋呢。

(中時電子報)