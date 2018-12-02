蔡英文堅持非核 張善政：證明她真的只是法匠！

前民進黨黨主席、總統蔡英文。(資料照片 杜宜諳攝)

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中時電子報
/綜合報導

以核養綠公投獲493萬票同意通過，府院對此結果態度不同，閣揆賴清德宣告非核家園時程不再設為2025年，但總統蔡英文卻打臉閣揆，稱非核家園目標不變，顯示蔡英文仍抱住非核神主牌不放。前行政院長張善政認為，蔡英文從文字解讀公投結果，這只是法匠層次，缺乏政治家該有的常識。

張善政今在臉書上表示，據報載，九合一大選與公投結果，第16案「以核養綠」公投案過關，行政院賴院長已宣示尊重公投結果，不再以2025年為達成非核家園的期限。但蔡英文總統昨日打臉賴揆，她說依公投的結果，是將「法律的強制實現」拿掉，但並不表示我們2025年就必須延期，所以非核家園目標不變。

張善政認為，純由文字解讀，蔡總統沒錯，但這只是法匠層次。可是公投不是在說文解字，是展現民意，這點是政治家該有的常識。

張善政說，既然蔡英文喜歡看文字字面來解讀公投結果，那我們大家就一起努力，幫她在2020找一個可以專注文字專長的新工作吧！

蔡英文執拗非核家園目標，網友紛紛留言，「她好像沒跟上來！」、「蔡英文說：2025非核家園目標不變。人民說：2020滅民進黨目標不變！」、「民進黨2020都沒了，那來的2025」、「就看她的風力發出多少電來？」、「再也受不了台大法律系的總統了。真的受夠了。」、「開始準備啟動核四綁總統大選」。

(中時電子報)

文章來源：張善政臉書

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