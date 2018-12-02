NBA》瞄準年度第六人 羅斯：打球開心多了

羅斯坦承來灰狼打球開心多了。(美聯社)

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中時電子報

揮別過往待在公牛時期的傷痛與低迷，「飆風玫瑰」羅斯2日接受灰狼隨隊記者辛恩訪問表示，「我希望贏得年度最佳第六人獎項，打替補並非不好的目標，我想成為最棒的板凳，這就是我現在的感受，畢竟我打替補也能幫助球隊。」

「這是我很長一段時間以來最開心的日子，」曾獲史上最年輕年度MVP的羅斯表示，「我在這裡不用跟待芝加哥一樣擔心媒體，也無需跟球隊高層打交道，處理各式各樣的問題，我什麼都無須擔心，只需專注在當晚的球賽上面。」

羅斯在公牛飽受膝蓋傷勢所苦，更跟球團高層關係緊張，甚至爆發性侵案，連帶影響他的正常發揮，跳槽騎士也沒好到哪去，如今來到灰狼，跟昔日教頭席波迪重新聯手，本季場均18.9分、4.3助攻與3.3籃板，表現確實漸入佳境。

更重要的是，羅斯逐漸懂得如何跟隊友溝通，「對我來說，跟人溝通很容易，他們願意聽我的，我猜他們都相信我，所以我必須跟隊上每個人建立私人關係，這樣我就可以告訴每個人，到底我想跟他們表達什麼。」看來他真的變了。

面對先前吉米巴特勒跟唐斯之間鬧到不可開交，羅斯認為，跟唐斯溝通要有技巧，「大家都害怕跟他說話，但因我們之間關係不錯，我會過去跟他說實話，每當我們在溝通時，通常都會一笑置之，他清楚我是為了球隊利益。」

(中時電子報)

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