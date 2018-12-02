影》好兆頭！川普顧問：川習會非常好 掌聲中結束

在持續2.5個小時的會談過後，川習二會在掌聲中結束，白宮經濟顧問庫德洛也透露會談過程相當順利，似乎有正面結果。（圖／路透社）

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中時電子報

眾所矚目的川習二會已在阿根廷當地時間12月1日晚上結束，據外媒報導，兩人的晚宴會談結束時，場內響起一片掌聲，所有與會人面帶笑容，似乎預示會談成果令人滿意，另外川普的經濟顧問庫德洛也透露，會談過程相當順利，不過雙方尚未透露會談細節。

川普與習近平的二度峰會已經結束，白宮經濟顧問庫德洛透露，會談過程相當好、相當順利，外媒也報導，會談結束時，場內響起掌聲，不過雙方尚未釋出更多細節。

紐約時報報導，白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在川習會後向媒體透露，會談過程「非常好」。

南華早報也指出，美國總統川普與大陸國家主席習近平的二次會談比原訂時間多出一個小時，不過結果似乎蠻正向，晚宴結束時，場內響起掌聲，兩方人馬似乎對結果都挺滿意。

在持續2.5個小時的會談過後，川習二會在掌聲中結束，似乎有正面結果。（圖／美聯社）

據新華社報導，會談開始前，習近平對川普表示相當開心與他見面，他將這次會面視為一個交換意見的機會。

習近平表示：「自上次見面以來，世界形勢又出現了不少新變化。中美作為兩個大國，都有重要影響，在促進世界和平和繁榮方面共同肩負著重要責任，合作是雙方最好的選擇。我願利用今晚的機會，同總統先生就共同關心的問題交換看法，並規劃好下一階段中美關係。」

另據英國廣播公司（BBC）報導，兩人會談前，川普就對外表示與習近平關係非常特別，也預期這次會談會得出對中美雙方都好的結果。

川習二會進行了2個半小時後在掌聲中結束。

(中時電子報)

文章來源：Xi Jinping and Donald Trump’s post-G20 dinner ends with applause; details of outcome are awaited

文章來源：G20: Trump and Xi meet amid US-China trade tensions

文章來源：U.S. Adviser Kudlow Says Trump-Xi Meeting Went 'Very Well'

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