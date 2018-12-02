內科蛋黃區首家精品商務飯店 凱旋酒店開幕

2018年12月02日 09:07 工商 姚舜

有別於傳統商務飯店，凱旋酒店的接待大廳裝潢設計宛如豪宅客廳。(圖／姚舜)

內湖「凱旋酒店」有８８間客房，房型種類多樣齊全，可滿足不同目的客人旅宿需求。（圖／姚舜）

內湖「凱旋酒店」有些客房設有寬敞陽台，下榻其中很舒適。（圖／姚舜）

以精品商務酒店為定位的凱旋酒店，客房中處處可見設計巧思。（圖／姚舜）

凱旋酒店各樓層梯廳的壁燈亦都有設計感，古典中帶著時尚。（圖／姚舜）

寬敞的浴室中同時有兩個洗臉檯，是凱旋酒店體貼客人的設計。（圖／姚舜）

為節省空間，許多商務飯店沒有浴缸，但凱旋酒店多數房客都配置有浴缸，讓客人可泡澡，且浴室空間很寬敞。（圖／姚舜）

內湖凱旋酒店規畫有３張床的房型，在商務飯店市場中是少見的規畫。（圖／姚舜）

房間中配置大沙發與茶几，房客可以休憩或接待客人。（圖／姚舜）

內湖凱旋酒店不同房型浴室中備有不同等級檔次的衛浴備品，其中有些房型用到寶格麗的備品。（圖／姚舜）

不同顏色的浴鹽有不同的香氣，可讓客人泡澡時使用。（圖／姚舜）

內湖凱旋酒店各樓層的走道很寬敞，天花板挑高也夠，不會讓客人有壓迫感。（圖／姚舜）

凱旋酒店一樓電梯前公共區域，裝潢設計像歐洲古典飯店。（圖／姚舜）

位在台北市內湖區江南街的凱旋酒店，一樓有家樂福賣場提供２４小時服務。（圖／姚舜）

台北內湖科學園區「蛋黃區」新開了一家精品商務飯店！由宏國集團投資的「凱旋酒店」已在昨（12/1）日正式開幕，這是宏國集團

繼「凱撒飯店」、「趣淘漫旅」、「凱達飯店」與「阿樹旅店」之後，旗下自創的第5個飯店品牌，再加上委託希爾頓酒店經營的「台北新板希爾頓酒店」，宏國在全台已有8家飯店。另外，這也是宏國集團在近一年內在雙北新開的第6家飯店。

凱旋酒店昨日正式開幕營運後，宏國集團旗下各品牌飯店客房總數已超過2500間 ，宏國並成為雙北擁有最多飯店客房的企業集團，旗下各品牌 飯店彼此間如何區隔市場、走出特色？將是市場關注焦點。

以精品商務飯店定位的凱旋酒店位在台北市內湖區江南街，緊臨內 湖科學園區，為「內科蛋黃區」首家由飯店集團投資開設的商務飯店 。地下3樓與地上10樓的獨幢建物，1樓與2樓分別為接待大廳與多功 能複合餐廳，88間客房位在3至10樓，頂樓設有健身房。另外，一樓則有家樂福進駐，以現代化超市提供24小時服務，是飯店一大特色。

有別傳統城市商務飯店的設計，凱旋酒店內88間客房，分別採用「採愛麗絲夢遊仙境」及「馬可波羅遊記」為主題設計。酒店大廳則以時下流行的「莫蘭迪紫」為主要色系舖陳，並傳遞「老紐約、新設計」的概念，展現歐式古典美學。

凱旋酒店二樓多功能餐廳除了提供住客品嘗早餐，全館住客並在此享受happy hour服務，還能作為邀請訂房秘書ㄧ起「同樂」的交誼空間。此外，餐廳亦可作為舉辦小型會議。當夜幕低垂，多功能餐廳將變身成營業至晚間12點的時尚酒吧。

凱旋酒店雖僅有88間客房，但房型種類多樣齊全，從單人房、雙人房、三人房至四人房皆有，可滿足不同目的客人旅宿需求。這種規格在商務型飯店市場中極罕見，是台北市內商務飯店市場中少有的規畫，而房型多樣化，使酒店可接待的客人廣度亦增加。

挾緊臨內科的地利優勢，加上離南港展覽館、台北世貿中心，以及 松山信義區都不遠，凱旋酒店鎖定商務客為主要客源。總經楊靖如表 示，凱旋酒店主要客源結構占比為：簽約企業客戶占36.8％、OTA網 路線上訂房自由行散客占35.8％，旅行社占比18.4％、國人官網訂房 占比9％。而住房客人國籍中歐美客占65％，含本國籍的華人旅客占 比20％，日韓客人占比15％。

由於台北市政府規畫將內湖港墘路與瑞光路之間重新規畫成「內科 之心」，並於2020年6月啟動，其中被設定為台北市新核心的「內科 2.0」台北創新園區，園內除了設有創新育成中心、人才培訓中心、 商務辦公室、共同工作空間與自造實驗空間之外，未來還會配合以南 港車站為中心的東區門戶計畫，為資通訊與生技兩大產業為主的內科 注入新產業能量。楊靖如表示，凱旋酒店也將配合「內科2.0」的發 展，逐步調高商務客源占比。

凱旋酒店明(2019)年住房率目標訂在第一季4成，第二、三、四 季8成。平均房價依據飯店成本並參考市場競爭環境，精算出含稅含 早餐為3991元，客房淨收入目標則為3280元。

(工商 )