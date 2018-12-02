影》丟臉丟大了！字母哥慘遭胯下之辱

公鹿明星前鋒阿提托康波這次確實吃鱉了。(美聯社)

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中時電子報

沒想到當年最有名的「胯下之辱」動作，竟會發生在本季年度MVP大熱門「字母哥」阿提托康波身上！儘管阿提托康波拿下33分、19籃板與7助攻的驚人數據，公鹿仍以134比136延長輸給地主尼克，阿提托康波更遭對手直接跨過。

這個相當輕蔑對手的動作，發生在比賽開打不到5分鐘，尼克菜鳥前鋒海佐尼亞抄截得手，一個人快攻爆扣，更閃過阿提托康波防守，回身剛好跨過阿提托康波身上，甚至挑釁全場球迷幫他喝采，當場完全不給阿提托康波任何面子。

說起史上最著名的胯下之辱，當然是2001年NBA總冠軍賽，艾佛森晃過當時效力湖人的泰隆盧(前騎士主帥)，更直接從他身上跨了過去，沒想到這個動作竟會發生在今年當紅炸子雞阿提托康波身上，更難堪的是，公鹿最後還輸球。

其實公鹿在正規時間就有機會贏球，卻遭尼克追平逼入延長，打到讀秒階段，原本公鹿還領先2分，卻被尼克小將多森投進超前三分球，穆迪埃又補上兩罰中1，公鹿先發中鋒布魯克羅培茲還在最後1.2秒兩罰落空，葬送公鹿追平良機。

(中時電子報)

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