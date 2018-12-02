川習會達90天停戰協議：1月起 美不擴大關稅 雙方續談判

2018年12月02日 09:43 中時電子報 吳映璠

習川G20週末晚餐 白宮樂見達成貿易協議

川普與習近平的二度峰會已經結束，白宮經濟顧問庫德洛透露，會談過程相當好、相當順利，外媒也報導，會談結束時，場內響起掌聲，不過雙方尚未釋出更多細節。

美國總統川普與大陸國家主席習近平的二次會談已達成共識，英國廣播公司（BBC）引述自大陸官媒，稱美國在明年1月1日過後，不會再對大陸額外課徵其他關稅，而雙方的談判會持續下去。白宮隨後也證實，美中雙方已達成90天的停戰協議，以利貿易談判進行。

據BBC及南華早報報導，川習二會過後，大陸官媒中國環球電視網（CGTN）率先報導，美國與大陸已達成貿易休戰協議，自明年元旦開始，美國不會對大陸額外課徵新關稅，這項重大共識緩解了雙方因貿易戰而起的緊張關係。CGTN也在官方推特上表示，大陸外交部長王毅及商務部副部長王受文都證實了此項消息。

據新華社報導，王毅對媒體表示：「兩國元首在友好、坦誠的氣氛中進行了兩個半小時的深入交流，遠遠超出了預定的時間。」「兩國元首達成共識，停止加徵新的關稅。」「雙方同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

不過據美聯社報導，白宮發言人桑德斯表示，川普已同意，不啟動明年1月1日預計對大陸實施的新關稅措施，美方與陸方將即刻針對智慧財產權保護、網路竊取行為及美國優先等議題進行談判，如果雙方在90天內未達成協議，美方會再重啟原本預計啟動的關稅措施。

美國自今年7月起，已對2,500億美元大陸進口商品課徵關稅，北京方面也對1,100億美元美國商品課稅作為報復。此外，川普於G20峰會前曾放話，預計明年1月起，將9月公布的2,000億美元大陸商品，課稅稅率從10%提升至25%，不僅如此，他還說若與習近平的會面無法達成共識，不排除再對另外2,670億美元大陸商品課稅10%-25%。

川習二會已在阿根廷晚間結束，雙方會談將近2.5小時，白宮經濟顧問庫德洛先前已透露，會談進行得非常順利，大陸《環球時報》總編輯胡錫進也在個人推特上表示，雙方會談進行得很順利，同時也已達成共識。另外據外媒報導，會談結束時，場內響起一片掌聲，所有與會人員面帶笑容，似乎對結果相當滿意。

(中時電子報)