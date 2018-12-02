大專生到機場海關見習 練就更好的語言能力

2018年12月02日 09:55 中時 林志成

東吳大學法律學系學生曹婕，7月及8月選擇進入內政部移民署國境事務大隊「桃園機場二隊」進行見習，主要業務有出國查驗、入出國管制及國境人蛇查緝等。除了有協助旅客使用自動查驗通關系統的外勤工作外，還有內勤協助辦公室的公文資料傳遞與建檔。

在見習時，曹婕經常遇到旅客尋求自動查驗通關系統的操作協助，有時還會遇到外國籍旅客使用肢體表達方式與她溝通，所以要時常要訓練自己的反應能力，並且拿捏好中文、台語、韓文、日文，以及英文之間的語言轉換。

曹婕認為，在機場海關工作，情緒管理非常重要，因為有些旅客在進行自動通關的時候，可能因為體態上的變化，或是指紋被磨掉，而導致機器無法辨識，可能就會因被卡關而有情緒，這時候也就是考驗服務人員智慧與EQ的時候。

曹婕表示，無論從事哪一個行業，或是做任何一件事情，都需要具備良好的態度、同理心及微笑，並在見習過程中體會到，服務對象（旅客）所給予的回饋，給了她持續向前邁進及成長的動力。

為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容並累積職場經驗，教育部青年發展署與中央機關及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元豐富的見習職缺。

今年第3梯次（10-11月）見習即將結束，來不及參加，而想深入了解中央機關運作，並於在學期間拓展職場視野及學習公部門行政經驗的同學，可以把握108年的見習機會，4-5月職缺預計在2月公告。詳細計畫內容，可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）或教育部青年署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢，或電洽（02）7736-5131徐先生。

(中時 )