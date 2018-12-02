NBA》打了15年還不會守 甜瓜恐怕沒人要

火箭隊前鋒安森尼即將被交易。（美聯社資料照）

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中時電子報

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)本季面臨生涯最大危機，這位出賽超過1000場的老兵現在正等著火箭把他交易出去。安森尼還不至於沒人要，他還沒弱到那個程度，問題始終出在他的心態。

一些球團高管告訴ESPN，他們認為安森尼是一名難以使用的球員，即使經過了15年，安森尼依然是當年那個只攻不守的楞頭青。他不像小刺客湯瑪斯(Isaiah Thomas)那樣有身材劣勢，他防守不好全是因為自己不認真。ESPN指出，安森尼在某些方面是個討人喜歡的人，但是球團高管未必願意犧牲球隊的防守，去交換他那每場只剩13分的火力。

比如說馬刺迪羅薩(DeMar DeRozan)的得分能力優秀，是少數不需要三分球的得分後衛，曾經很多人在他身上看到老皇帝喬丹(Michael Jordan)的影子。然而迪羅薩防守欠佳，成為他最後被暴龍賣掉的原因之一。

安森尼也不願意像羅斯(Derrick Rose)及早認清事實，還想在球隊擔任重要人物，結果就是火箭只打了10場就迅速將他放棄。安森尼目前適合的角色大約就是替補軍團的攻擊手，但是他願意接受這個角色嗎？

有球迷挖苦說：「甜瓜的NBA生涯在離開金塊時就已經結束了。」畢竟同梯球星每年都在進化，唯有安森尼多年來都沒有改變他的打法。因此也有少數球團悲觀地認為，34歲的安森尼不僅打完了他在火箭的最後一場球，也可能是他在NBA的最後一場球。

(中時電子報)

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