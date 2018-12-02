韓國瑜身旁2個女人 學者：是平民伊凡卡和教育蜜雪兒

高雄市長選舉當選人韓國瑜28日下午現身台北，並接受媒體記者訪問，韓國瑜妻子李佳芬（左）與女兒韓冰（右）在一旁等待。(中央社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

這次九合一選舉女性扮演重要角色！柯文哲身邊有4位重要的女人，韓國瑜也有女人在旁助陣，妻女李佳芬和韓冰表現相對更亮眼。世新大學副校長游梓翔指出，韓青就像「平民伊凡卡」，而李佳芬似「教育蜜雪兒」，為韓國瑜大為加分。

游梓翔昨(1)在臉書上表示，有媒體問他，在選戰中受到歡迎的韓冰，像不像美國第一千金伊凡卡。伊凡卡在美國大選中對川普肯定是大大加分，女神般的形象在各地現身時，總讓媒體無法轉移目光。這樣看，韓冰確實有些像伊凡卡。

不過，游梓翔分析，韓冰給人的並非伊凡卡的豪門千金感，像個鄰家女孩，她也不追求政治職位，只是個全力支持父親的女兒。這樣看來，韓冰是個「平民伊凡卡」，是個更樸實的伊凡卡。

而韓國瑜的夫人李佳芬，在選戰中既表現對先生的深情支持，言談間又顯現職業女性的獨立自主性格。那句「你是人」的提醒，像是韓國瑜的摯友益友。從兩人的互動看，她不像傳統「夫人」，更像蜜雪兒與歐巴馬的關係。不同的是，律師蜜雪兒偶爾給人犀利感，李佳芬是個「教育蜜雪兒」，更溫暖的蜜雪兒。

游梓翔認為，韓國瑜除了有市民支持，還有家中兩位優秀女性「平民伊凡卡」和「教育蜜雪兒」的協助，就好好拼一下，讓高雄愈來愈好吧。

(中時電子報)

文章來源：游梓翔臉書

影》禿子怕太陽! 韓國瑜頭皮曬到紅腫破皮 女兒心痛這樣做
影》原來都是緣！韓國瑜老家改建 營造商竟是他
一席話揭露人民心聲 李富城籲蔡… 點出小英致命缺點 他揭民進黨202…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。