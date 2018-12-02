韓國瑜身旁2個女人 學者：是平民伊凡卡和教育蜜雪兒

2018年12月02日 10:13 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

這次九合一選舉女性扮演重要角色！柯文哲身邊有4位重要的女人，韓國瑜也有女人在旁助陣，妻女李佳芬和韓冰表現相對更亮眼。世新大學副校長游梓翔指出，韓青就像「平民伊凡卡」，而李佳芬似「教育蜜雪兒」，為韓國瑜大為加分。

游梓翔昨(1)在臉書上表示，有媒體問他，在選戰中受到歡迎的韓冰，像不像美國第一千金伊凡卡。伊凡卡在美國大選中對川普肯定是大大加分，女神般的形象在各地現身時，總讓媒體無法轉移目光。這樣看，韓冰確實有些像伊凡卡。

不過，游梓翔分析，韓冰給人的並非伊凡卡的豪門千金感，像個鄰家女孩，她也不追求政治職位，只是個全力支持父親的女兒。這樣看來，韓冰是個「平民伊凡卡」，是個更樸實的伊凡卡。

而韓國瑜的夫人李佳芬，在選戰中既表現對先生的深情支持，言談間又顯現職業女性的獨立自主性格。那句「你是人」的提醒，像是韓國瑜的摯友益友。從兩人的互動看，她不像傳統「夫人」，更像蜜雪兒與歐巴馬的關係。不同的是，律師蜜雪兒偶爾給人犀利感，李佳芬是個「教育蜜雪兒」，更溫暖的蜜雪兒。

游梓翔認為，韓國瑜除了有市民支持，還有家中兩位優秀女性「平民伊凡卡」和「教育蜜雪兒」的協助，就好好拼一下，讓高雄愈來愈好吧。

(中時電子報)