龍騰太平健行 坪頂公園登場

龍騰太平健行活動於太平區興隆社區頂坪公園登場，今年以健行為主軸，吸引許多民眾參與。（馮惠宜翻攝）

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龍騰太平健行活動登場，於健行活動結束後民眾席地野餐，一起欣賞精采的表演活動。（馮惠宜翻攝）

邁入第9屆的龍騰太平健行活動於太平區興隆社區頂坪公園登場，今年以健行及音樂響宴為主軸，從社區樹齡最老的樟樹出發，行經貓頭鷹步道，沿途欣賞興隆社區美麗風景、貓頭鷹生態及落日餘暉，最後步行至頂坪公園，活動與屯區野餐生活節結合，於健行活動結束後可席地野餐，欣賞精采的表演活動，現場還有農特產品展售及地方美食園遊會，帶給民眾視覺、聽覺、味覺的三重享受。

「第九屆龍騰太平一起健行吧！屯區野餐生活節健行活動」由台中市太平區興隆社區舉辦，活動特別結合興隆社區在地盛產的荔枝，舉辦因應氣候變遷荔枝老樹復育新技術講習會

，邀請行政院農業委員會台中區農業改良場分場長陳俊位及助理研究員藍玄錦，講授荔枝老樹復育與友善工作的應用技術，包括農業循環物質及功能性微生物製劑製作等，盼透過新技術的分享提升荔枝產量與品質。

農業局表示，興隆社區為典型農村社區，以荔枝為大宗農產品，積極辦理荔枝產業跨域合作計畫，設置田間初級冷鏈場、提升田間管理技術、建構外銷示範場域等，在品質及鮮果外銷量有顯著提升，奠定新、馬地區外銷市場，增加農民收益，帶動青年返鄉務農。

此外，社區也積極社區組織營造、治安維護、老人、兒童、身障者服務等各項工作，鼓勵居民參與社區事務，興隆社區擁有豐富的自然環境與景觀資源，積極進行生態資源調查，並建置生態資料庫，推廣環境教育及保育觀念，朝向國際生態村發展。

(中時 )

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