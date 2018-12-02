全聯鑽石鍋換購破紀錄 壓軸抽勞力士名表

2018年12月02日 10:08 中時 郭家崴

全聯印花換購頂級鑽石鍋活動，起跑至今已換購25萬支深煎鍋，打破2016年WMF快易鍋換購紀錄。（全聯提供）

專為亞洲人設計的玉子燒鍋適合單身客層製作簡單料理，目前為全聯換購的第3名。（全聯提供）

全聯今年下半年集印花換購Swiss Diamond瑞士原裝頂級鑽石鍋活動，從7月20日開跑以來，至今總兌換量突破60萬件，大幅超越Swiss Diamond原廠鍋具全球年銷量，可見全聯婆婆、媽媽動員力超高。這也是全聯繼2016年WMF快易鍋換購超過原廠年銷量後，再度打破國外品牌年銷量紀錄，實力驚人。

其中，最受消費者青睞的深煎鍋總換購量達25萬件，打破2016年WMF快易鍋單一品項換購數量紀錄，預估整檔活動換購可達35萬件以上。目前前3名為深煎鍋、鍋鏟及料理夾組合、玉子燒鍋，共已兌換超過40萬個。

這次鑽石鍋集印花換購活動在實體門市造成兌換熱潮，Instagram、PTT及facebook社團等熱門社群網站也有不少網友留言討論，有網友組成LINE群組分享換購心得與集印花秘訣，普遍對深煎鍋有評價很高，也有人覺得換到鑽石鍋彷彿有晉升貴婦般的尊榮，與購買精品包一樣有成就感。

由於印花贈送至本月6日、換購至13日，為讓消費者把握最後機會提早兌換，今（2日）有印花加碼，單筆消費每滿400元共贈4枚印花，福利卡會員使用印花換購還有機會抽中價值40萬元的勞力士精品表。

此外，為了方便消費者快速集印花，6日前購買任2件火鍋祭檔期DM指定湯包，加贈印花2枚，還有清潔用品、飲料零食等超過30個知名大廠也搭配加贈印花活動。

(中時 )