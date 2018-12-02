點出小英致命缺點 他揭民進黨2020選舉慘況

圖為民進黨黨部。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

蔡英文總統日前表示，這次選舉中人民對內政作為表達不滿，沒有在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變，所以政府維持現狀政策仍然不變。對此，前國民黨立委孫大千直言，蔡若想用這種「自欺欺人」的方式來為民進黨的挫敗「討拍遮羞」，「只是加速了民進黨在2020年選舉敗亡的腳步」。

孫大千在臉書指出，民進黨此次雪崩式潰敗，主要是因為台灣民眾這兩年半以來，由於「貨出不去，人進不來」，對政府所做的一次全面反彈。孫質疑這不正是因為，蔡英文口口聲聲的「維持兩岸現狀」，根本是一個騙局，所造成的結果嗎？

此外，韓國瑜在參選傳統深綠大本營的高雄市的市長時，可以公開對外宣示，他支持「九二共識」，而最後仍然能夠順利當選，難道不是代表連高雄市民都對民進黨的兩岸政策高度質疑和不滿了嗎？

孫大千認為，民進黨在2016年大勝之後錯估情勢，以為台灣的新興年輕選民是屬於「天然獨」的意識形態，所以一方面用「維持現狀」的表象迷惑北京政府，另外一方面全面推動台灣走向獨立的佈局。導致在此次選舉中，新興年輕世代用選票告訴民進黨，他們是「天然白」而不是「天然獨」。「東奧正名」公投的結果，不就是一個最好的例子嗎？

然而，蔡英文在接見美國重要外交智庫代表團時，試圖要把這一次選舉挫敗的責任都推給「外來勢力的干預」。孫大千質疑，蔡真的認為美國這些嫻熟於兩岸關係和台灣事務的前官員和重量級學者的眼睛都瞎了嗎？「你難道不怕他們在心裡頭不斷地嘲笑你的鬼扯唬爛嗎？」

孫大千呼籲蔡英文面對現實，在這一次選舉中，台灣人民當然有在兩岸議題上做出選擇。他們的選擇不是統也不是獨，是要和平相處，是要共榮雙贏。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

一席話揭露人民心聲 李富城籲蔡政府盡快做4件事
影》3首長請辭獲准 蔡政府因這件事慘遭22字砲轟
韓國瑜身旁2個女人 學者：是平民… 蘇起：5大關鍵因素將使兩岸關係…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。