點出小英致命缺點 他揭民進黨2020選舉慘況

2018年12月02日 10:19 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統日前表示，這次選舉中人民對內政作為表達不滿，沒有在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變，所以政府維持現狀政策仍然不變。對此，前國民黨立委孫大千直言，蔡若想用這種「自欺欺人」的方式來為民進黨的挫敗「討拍遮羞」，「只是加速了民進黨在2020年選舉敗亡的腳步」。

孫大千在臉書指出，民進黨此次雪崩式潰敗，主要是因為台灣民眾這兩年半以來，由於「貨出不去，人進不來」，對政府所做的一次全面反彈。孫質疑這不正是因為，蔡英文口口聲聲的「維持兩岸現狀」，根本是一個騙局，所造成的結果嗎？

此外，韓國瑜在參選傳統深綠大本營的高雄市的市長時，可以公開對外宣示，他支持「九二共識」，而最後仍然能夠順利當選，難道不是代表連高雄市民都對民進黨的兩岸政策高度質疑和不滿了嗎？

孫大千認為，民進黨在2016年大勝之後錯估情勢，以為台灣的新興年輕選民是屬於「天然獨」的意識形態，所以一方面用「維持現狀」的表象迷惑北京政府，另外一方面全面推動台灣走向獨立的佈局。導致在此次選舉中，新興年輕世代用選票告訴民進黨，他們是「天然白」而不是「天然獨」。「東奧正名」公投的結果，不就是一個最好的例子嗎？

然而，蔡英文在接見美國重要外交智庫代表團時，試圖要把這一次選舉挫敗的責任都推給「外來勢力的干預」。孫大千質疑，蔡真的認為美國這些嫻熟於兩岸關係和台灣事務的前官員和重量級學者的眼睛都瞎了嗎？「你難道不怕他們在心裡頭不斷地嘲笑你的鬼扯唬爛嗎？」

孫大千呼籲蔡英文面對現實，在這一次選舉中，台灣人民當然有在兩岸議題上做出選擇。他們的選擇不是統也不是獨，是要和平相處，是要共榮雙贏。

(中時電子報)