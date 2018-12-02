蘇起：5大關鍵因素將使兩岸關係更緊張

2018年12月02日 10:31 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

今年適逢《告台灣同胞書》發表40周年，台灣方面也就此開學術研討會，前陸委會主委、「九二共識」一詞創造者、台北論壇董事長蘇起在研討會表示，九合一選舉結束後，民進黨選得不好是因為事做得不好，是因為民進黨的經濟政策、勞工政策、兩岸政策都不受歡迎，蘇認為，美台三邊關係中六大因素的四大緊張因素，恐讓明年兩岸關係更糟。

據港媒《中評社》專訪報導，蘇起說，韓國瑜現象的產生，是因為房子裡充滿了瓦斯，且越來越多，是韓國瑜點了最後一把火，代表「其實在過去兩年半中，民怨一直累積的」。

蘇強調，在國際局勢充滿不確定因素下，明年兩岸關係會更重要。並且他對兩岸關係提出了五個看法：

第一，他對明年的「兩岸關係很悲觀」。蘇起表示，這是結構性因素導致的。在美中台三角中，台灣雖然很小，但是台灣會牽動很多事情，美中台三角實際上是六個關係——三個角對三個邊。三個邊就是兩岸關係、美台關係、中美關係，四個因素是緊張的：台灣內部緊張，中美關係緊張，美國內部緊張，兩岸關係緊張。

第二，明年美國因素會變得前所未有地重要，主要原因是「美中關係未來會更緊張」。蘇起說，美國認為現在的台灣是東亞地區唯一一面倒向的，其他所有國家如日本、韓國、新加坡都是兩邊下注，這次選舉美國在選前都忍不住公開干預。明年美國因素會更重，美國打台灣牌動機會更強，民主黨和共和黨雖然鬥爭很激烈，但是「他們在對中的立場上是一致的」。

第三，因為美國因素增強，「蔡英文一定會成為民進黨下一個候選人」。蘇起說，在民進黨的政治人物中，現在檯面上最了解美國、最能夠掌握利用美國因素的是蔡英文，而不是賴清德和陳菊。隨著美國因素的加重，「民進黨沒有人能夠取代蔡英文」。從九合一選後一周的情況來看，民進黨對蔡的批評有限。

第四，明年民進黨在論述方面，打的不是「統獨」，而是「親中和親美路線的鬥爭」。「親美和親中」對中間選民來說還是有賣點的。

第五，因為台灣內部出現新的兩條路線，台灣內部的選舉跟國際掛鈎，局勢會更緊張，台灣老百姓的安全感會大幅降低。蘇起說，因為軍機軍艦繞台和美中貿易戰，台灣老百姓的安全感已經降低很多了。明年選戰開打，「美國因素會繼續加重」。

蘇起說，將來國民黨的候選人不能只跟大陸關係好，也要跟歐美建立良好關係，這個比例是要拿捏的，不能一刀切，不然就掉到親美、親中的窠臼中了。國民黨中不管是誰，如果做到這一點，老百姓就會有安全感，經濟反而沒有那麼重要。「明年的局勢是我從來沒有見過的，是高難度的」。

(中時電子報)