NBA》柯瑞復出轟27分 勇士仍輸活塞又連敗

柯瑞2日宣告傷癒復出，卻仍無法幫助勇士止敗。(美聯社)

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中時電子報
活塞中鋒德拉蒙興奮把水澆到隊友布雷克葛瑞芬頭上。(美聯社)

勇士球迷等待已久的時刻終於到來！柯瑞2日宣告傷癒復出，更摘27分、5籃板及3助攻，可惜作客的勇士無法抵擋活塞「雙塔」德拉蒙、布雷克葛瑞芬的內線威力，最後以102比111苦吞2連敗，只能說柯瑞手感回溫太慢了。

傷癒復出的柯瑞，上半場打得相當低迷，畢竟他快兩周多時間沒上場，出現上半場三分球5投0中，僅拿5分結果並不意外，勇士也一度落後活塞13分之多，幸好柯瑞下半場隨即回神，光在第3節就投進3顆三分球，宣告他已復活。

可惜柯瑞手感回溫的時機點似乎太慢了，活塞「雙塔」德拉蒙、葛瑞芬持續在禁區發威，搭配史坦利強生、蓋洛威、雷吉傑克生等人外線，活塞再次擴大領先差距到14分，就算勇士最後針對德拉蒙使用駭客戰術，勇士反撲仍告無效。

一掃上半場低潮的柯瑞，最後投21中10，含三分球投9中3，雖有27分進帳，卻發生7失誤，代表他還需時間適應場上節奏，杜蘭特28分、7助攻與6籃板，克雷湯普生21分、8籃板，可是勇士除了「三巨頭」，沒人得分上雙。

勇士傷兵危機卻沒解除，除了卓雷蒙格林還因右腳趾扭傷缺席，先發中鋒達米安瓊斯也因左肩拉傷提前退場治療，加上復出時間未定的考辛斯，勇士內線戰力確實告急，接下來盧尼、喬丹貝爾、傑瑞柯等人必須扛下更多禁區重責。

(中時電子報)

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