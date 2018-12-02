影》賣菜郎發雞排掀暴動！韓國瑜搭機車突圍…粉絲認不出

賣菜郎發雞排掀暴動！韓國瑜搭機車突圍…粉絲認不出
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中時電子報
/綜合報導
賣菜郎發雞排掀暴動！韓國瑜搭機車突圍…粉絲認不出。(中天新聞)

韓流繼續燒，「宅神」朱學恒兌現承諾發雞排，高雄市新科市長韓國瑜昨晚間現身林園一起發雞排，引起一陣暴動。不過韓國瑜由於行程滿檔，最後搭上警用機車趕場，然而韓國瑜戴起安全帽遮起招牌髮型，粉絲一時間認不出準市長，場面令人莞爾一笑。

綜合媒體報導，韓國瑜原定昨晚間6點現身發免費雞排，但因為行程滿檔，遲到54分鐘，抵達現場時已經快7點，警方原本安排由前導機車開路，引導韓國瑜座車抵達林園國小，但韓國瑜眼見時間耽誤許久，到林園分局竟立即下車坐上警用機車，拜託員警「你載我過去，這樣比較快一點！」。

警方表示，當時基於安全考量，原訂安排機車引導韓國瑜座車抵達林園國小，沒想到韓國瑜下車請員警直接載他到現場，霸氣地對員警說「來不及了，走！」。

民眾在林園國小熱情等候準市長，然而當韓國瑜順利抵達林園國小，卻因戴安全帽，一時之間沒人認出來，花了一點時間脫下安全帽才受到粉絲簇擁，韓國瑜現身後，對於讓民眾等候許久頻頻道歉。

韓國瑜戴安全帽照片被po上臉書社團，引起網友討論，網友紛紛稱讚韓國瑜直率「賣菜郎就是這樣子可愛呀」、「應該沒看過市長騎摩托車，在林園雞排攤沿街跑吧？」，也有人為隨扈捏了一把冷汗「市長嚇壞隨扈了啦，隨扈的表情很緊張」

(中時電子報)

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