受暴婦女用纏繞畫訴心情 走出陰鬱幽谷

只需一支筆一張紙就能呈現的纏繞畫，不需要繪畫技巧，藉此鼓舞許多受暴婦女沉澱在創作當下繪畫紓壓，並進一步從創作中建立自信。（曹婷婷攝）

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目睹家暴孩子透過畫作敘說內心世界。(曹婷婷攝)

勵馨基金會每年服務2萬100名受暴婦幼，台南分事務所從2016年啟動藝術陪伴，透過「纏繞畫」引導受暴婦女將心境畫下來。35歲小玉長期遭丈夫精神、肢體暴力，學習纏繞畫後，才認知到「原來我沒那麼糟」，如今不只找到工作也建立自信，甚至改變另一半暴力相待。

勵馨基金會台南分事務所近3年服務394位個案、3546人次，一路上發現當婦女決定脫離暴力威脅、展開自立生活時，常面臨居住、經濟與就業等困境，當無法解套，回到受暴環境似乎是唯一的選擇，在資源不足、法規不盡完善限制下，勵馨延續陪伴受暴婦幼經歷這段極其難熬的生活重建之路，稱為「多陪一里路」。

在這一里路的陪伴卻也發現，受暴婦幼每一開口談自己的故事，就是一次深度創傷，於是思索藝術陪伴的方式，2年來透過「纏繞畫」引導受暴婦女將心境畫下來，不只幫助受暴婦幼心情放鬆，甚至幫她們建立自信，自我價值感的提升。

勵馨社工督導蘇毓涵分享，小玉長期遭丈夫精神、肢體暴力，為了孩子不願離婚，因此找上勵馨求救，在纏繞畫創作讓人看見她渴望改變的心，基金會透過輔導協助，如今她找到工作，生活已能自立、變得有自信，動輒施暴的丈夫也扭轉態度，目前婚姻關係持續修補中。

勵馨1日舉辦「裂縫 微光-多陪一里路藝文展」，呈現受暴婦幼的纏繞畫作、裝置藝術等，盼能鼓舞更多受暴婦女走出陰霾。

(中時 )

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