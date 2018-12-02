習川會後白宮發表聲明 美陸貿易戰暫時停火

2018年12月02日 11:27 中時 藍孝威

美國之音VOA報導，白宮就美國總統川普與大陸國家主席習近平在布宜諾斯艾利斯共進工作晚宴發表聲明，稱這是一次「高度成功的會談」，並宣佈明年1月1日不對大陸產品增加更多關稅，而大陸則同意購買大量的美國產品，包括立即購買農產品。雙方還同意就「結構性改變」的問題展開談判。白宮聲明全文翻譯如下：

美國總統唐納德·J·川普和大陸國家習近平完成了兩人及雙方最高級代表在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的雙方所說的「高度成功的會談」。

非常重要的是，習主席做出了不起的人道主義姿態，同意把芬太尼列為「管控物質」，這意味著向美國出售芬太尼的人將依法受到中國最重的處罰。

在貿易問題上，川普總統同意在2019年1月1日，他將把對價值2千億美元的產品的關稅稅率保持在10%，而不是在那一天提高到25%。大陸將同意從美國購買仍未商定但數量非常大的農業、能源、工業和其它產品，以減少陸美兩國之間的貿易不平衡。大陸已同意立即從美國的農民那裡購買農產品。

川普總統和習近平主席同意立即開始有關結構性改變的談判。這些結構性改變涉及強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網路入侵和網路盜竊、服務業和農業。雙方同意，他們會努力在未來90天內完成談判。如果雙方在這個期限內未能達成協議，10%的關稅將會被提高至25%。

雙方還一致認為，北韓問題取得了巨大進展；川普總統將和習主席一起，並與金正恩委員長一道，努力實現一個無核的朝鮮半島。川普總統表達了他對金委員長的友誼和尊敬。

習主席也表示，如果先前未獲批准的高通-恩智浦協議再次呈交於他，他對批准協議持開放態度。

川普總統表明：「這是一場精彩的、富有成果的會談，對美國和中國具有無限可能性。與習主席合作，是我的榮幸。」

(中時 )