擠牙膏式的改組 藍委籲內閣直接總辭

2018年12月02日 11:42 中時 周毓翔 、 方濬哲

行政院長賴清德為敗選請辭卻接受慰留，外界質疑沒有改組誠意，昨准辭農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀、環保署長李應元。不過國民黨立委林奕華認為這只是「擠牙膏式」的改組，民進黨今年選舉被人民「死當」，賴清德應該展現風骨負擔政治責任，結果「風骨變軟骨」，國民黨立院黨團呼籲內閣應該全部總辭。

林奕華指出，行政院不僅只有農委會、交通部、環保署有問題，各部會首長都有責任。比如這次公投顯示蔡政府能源政策被人民推翻，經濟部長沈榮津就應該為能源政策失當辭職下台；衛福部長陳時中也應該為部立臺北醫院火災事件以及流感疫苗出包下台。

國民黨立委柯志恩也說，無論選前選後做的各式民調都顯示，蔡政府執政的問題中，「管中閔事件」一直名列前茅，是人民反對蔡政府的其中一個指標，教育部長葉俊榮也應該檢討，「難道要我們喊出2020國民黨上台，管中閔才會上台嗎？」

國民黨團書記長曾銘宗表示，九合一選舉及公投就是對民進黨執政投下不信任票，現在的執政團隊不得民心，失去正當性，應該全面改組，包括獨立機關的中選會、黨產會、促轉會、通傳會都應該改組。他也呼籲改組後應該用人唯才，不能再看顏色，要不分顏色應用專業人才，才能為國家社會做出貢獻。

(中時 )