NBA》龍頭欺負墊底？里歐納德領暴龍8連勝

騎士後衛柏克斯運球切入，遭到暴龍前鋒里歐納德阻擋。(美聯社)

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中時電子報

東區龍頭暴龍碰上東區墊底騎士，這場比賽似乎還沒開打就知勝負！里歐納德2日攻下全場最高34分，外加9籃板、2助攻、2抄截，幫助暴龍作客以106比95擊退騎士，勇奪8連勝，更成全聯盟最先搶到第20勝的球隊。

暴龍本季從馬刺換來里歐納德、丹尼格林兩名戰將，雖然走了當家射手迪羅薩，卻打出比上季更加強勢的表現，目前搶下20勝5敗，戰績不僅在東區獨走，也居聯盟之冠，甚至還領先本季表現起伏的衛冕軍勇士整整5場勝差。

所以就算暴龍2日刻意輪休主控羅瑞，仍能全場壓著地主騎士打，最後先發5人都拿雙位數得分，除了里歐納德繼續交出全能表現，丹尼格林、范維特與席亞卡各有15分進帳，伊巴卡10分，暴龍本季奪冠呼聲看來越來越高。

反觀本季抱定擺爛立場的騎士，除吞4連敗，也以4勝18敗續居東區墊底，2日以崔斯坦湯普生18分、19籃板表現較佳，克拉克生也拿18分，剛從爵士換來的柏克斯替補打了24分鐘、貢獻13分，看來頗受新東家重用。

(中時電子報)

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